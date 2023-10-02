شكرا لقرائتكم خبر عن هل تجد صعوبة فى النهوض صباحًا؟.. قد تكون مصابًا بمتلازمة السرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني العديد من الأشخاص من الإحساس بصعوبة بالغة في النهوض من السرير فى الصباح، وهو الإحساس الذى يسميه خبراء الصحة النفسية بمتلازمة السرير "ديسانيا"، وأشارت دراسة إلى أن الديسانيا هي الحاجة إلى البقاء في السرير دون نوم وذكرت أنه قد يكون لها ارتباط بالاكتئاب، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

العوامل التي قد تكون السبب وراء إصابتك بمتلازمة ديسانيا، ما يلي:

الكيمياء الحيوية للدماغ، ويمكن أن تؤدي المواد الكيميائية المختلة إلى الخمول في الصباح.

الإجهاد: يمكن أن تؤدي المستويات العالية من التوتر إلى ضعف نوعية النوم، ما يسبب خلل التوتر في الصباح.

الأمراض المزمنة: بعض الأمراض المزمنة، مثل الفيبروميالجيا أو متلازمة التعب المزمن، يمكن أن تسبب التعب المستمر الذي يجعل الاستيقاظ أمرًا صعبًا، وقد تضعك في حالة من الديسانيا.

عوامل نمط الحياة الأخرى: أنماط النوم غير المنتظمة، أو سوء التغذية، أو عدم ممارسة الرياضة، أو الإفراط في تناول الكحول أو الكافيين يمكن أن تساهم أيضًا في الإصابة بالديسانيا. هناك عوامل أخرى مثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو العمل في نوبة ليلية تؤدي إلى إفساد ساعة الجسم الطبيعية ويمكن أن تؤدي إلى خلل الحركة.

علاج الديسانيا

لعلاج ديسانيا، أول شيء هو معرفة سببها بالضبط. لأنها ليست مشكلة معزولة أبدًا، بل هي عرض لشيء أعمق. وعادة ما يأتي ذلك كجزء من اضطراب نفسي، ومن ثم ينصح باستشارة أخصائي الرعاية الصحية لاستبعاد الأمراض العقلية أو الجسدية المحتملة. وإذا تبين أن مشكلات نمط الحياة أو التوتر هي السبب وراء إصابتك بالديسانيا فاتبع إستراتيجيات يمكنك استخدامها لجعل الاستيقاظ في الصباح أسهل قليلًا:

وضع جدول نوم ثابت: اذهب إلى السرير واستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لتنظيم الساعة الداخلية لجسمك.

أنشئ روتينًا مريحًا قبل النوم: استرخ قبل النوم بممارسة أنشطة مهدئة مثل القراءة أو التمدد اللطيف أو التأمل.

الحد من الجلوس أمام الشاشات: تجنب الشاشات (الهواتف وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر) قبل ساعة على الأقل من وقت النوم، حيث يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق مع نومك.

حافظ على نشاطك: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تحسن نوعية النوم ومستويات الطاقة الإجمالية.

الحد من الكافيين: هذه المواد يمكن أن تعطل النوم، لذا حاول أن تستهلكها باعتدال.