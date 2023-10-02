شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عادات غذائية غير صحية.. أبرزها تخطى الوجبات يساعد فى تخفيف الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية الصحية يسعى إليها كل إنسان يفكر فى حياة خالية من الأمراض، ولكن لسوء الحظ، تكثر المعلومات الخاطئة والخرافات، ويمكن أن تؤدي إلى خيارات غذائية سيئة أو حتى مشاكل صحية، ولمساعدتك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تغذيتك، إليك بعض الخرافات الغذائية الشائعة التي يجب عليك التوقف عن تصديقها، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

الخرافات الغذائية الشائعة 1. جميع السعرات الحرارية متساوية

يعتقد الكثيرون أنه طالما بقيت ضمن الحد اليومي من السعرات الحرارية، فلا يهم من أين تأتي هذه السعرات الحرارية. في الواقع، مصدر السعرات الحرارية مهم. وتوفر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة الفيتامينات والمعادن الأساسية، في حين أن السعرات الحرارية الفارغة من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية.

2. تناول الدهون يجعلك سمينًا

من المفاهيم الخاطئة أن تناول الدهون يؤدي إلى زيادة الوزن، وتعتبر الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون، ضرورية للصحة العامة، ويمكنهم بالفعل المساعدة في انقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء ومساعدة الجسم على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون.

3. الكربوهيدرات هي العدو

غالبًا ما يتم التشهير بالكربوهيدرات، لكنها مصدر مهم للطاقة. والمفتاح هو اختيار الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضروات، التي توفر الطاقة المستدامة والمواد المغذية الهامة، على الكربوهيدرات البسيطة مثل السكر.

4. أنت بحاجة إلى اتباع نظام غذائي للتخلص من السموم

تدعي أنظمة التخلص من السموم والتطهير أنها تخلص جسمك من السموم، لكن الكبد والكليتين تقومان بذلك بشكل طبيعي بالفعل. يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية المفرطة للتخلص من السموم ضارة وغير ضرورية للحفاظ على صحة جيدة. بدلًا من ذلك، ركز على اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الألياف والماء.

5. تخطي الوجبات يساعد في تخفيف الوزن

تخطي وجبات الطعام يمكن أن يعيق في الواقع جهود فقدان الوزن. فمن المرجح أن تتناول وجبة دسمة في وقت لاحق من اليوم. ويمكن أن تساعد الوجبات والوجبات الخفيفة المنتظمة والمتوازنة في الحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم ومنع الإفراط في تناول الطعام.

6. صفار البيض غير صحي

صفار البيض غني بالمواد المغذية مثل فيتامين ب 12 والكولين ومضادات الأكسدة. كما أنها تحتوي على الدهون الصحية. على الرغم من أنها تحتوي على الكولسترول، فقد أظهرت الأبحاث أن الكولسترول الغذائي له تأثير أقل على مستويات الكولسترول في الدم مما كان يعتقد من قبل.

7. مكملات البروتين ضرورية

يعتقد الكثير من الناس أنهم بحاجة إلى مكملات البروتين لبناء العضلات، ولكن يمكن لمعظم الأفراد الحصول على ما يكفي من البروتين من نظام غذائي متوازن. تعتبر مصادر الغذاء الكاملة مثل اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والخيارات النباتية مثل الفول والتوفو خيارات ممتازة.

8. كل السكر متساوي

ليس كل السكر على قدم المساواة. تحتوي السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات على الألياف والمواد المغذية، بينما تساهم السكريات المضافة في الأطعمة المصنعة في حدوث مشاكل صحية. من المهم الحد من السكريات المضافة في نظامك الغذائي.

9. تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يسبب زيادة الوزن

تتعلق زيادة الوزن بإجمالي السعرات الحرارية المستهلكة مقابل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم. لن يؤدي تناول الطعام في الليل إلى زيادة الوزن بطبيعته، لكن تناول الوجبات الخفيفة أو الإفراط في تناول الطعام في أي وقت من اليوم يمكن أن يساهم في ذلك.

10. يمكنك "تقليل" الدهون

إن أداء تمارين البطن التي لا نهاية لها لن يقلل بشكل سحري من دهون البطن. يحدث فقدان الدهون في جميع أنحاء الجسم نتيجة لنقص السعرات الحرارية، ويتم تحقيقه عادة من خلال مزيج من النظام الغذائي وممارسة الرياضة.