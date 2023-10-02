شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ملكة الفواكه.. تعرف على أبرز 10 فوائد صحية للجوافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدايات فصل الخريف تظهر لنا فى الأسواق فاكهة الجوافة ورائحتها المميزة، فهى أحد أهم أنواع الفاكهة التى تحتوي علي عناصر وفيتامينات تساعد الجسم على الحصول على ما يحتاج من حصة صحية يومية.



فواكه

موقع farmeasy نشر تقريرا مفصلا عن الجوافة وفوائدها وعناصرها الغذائية، وأوضح أن الكثيرين يعتبرونها ملكة الفواكه، وتعد من أبرز أنواع الفاكهة التى تضم كما هائلا من الفيتامينات والمعادن والعناصر، ومنها فيتامين أ وفيتامين سي بكميات كبيرة، فضلاً عن أنها مضاد أكسدة طبيعي، وتحتوي أيضًا على البوتاسيوم أكثر من الموز، ومادة الليكوبين المهمة، إضافة إلى حمض الفوليك.

ومن أبرز فوائد الجوافة والتى يجب أن تجعلك تتناولها يوميا:

تساعد على منع تلف الأنبوب العصبي لدي السيدات الحوامل

تضبط من ارتفاع ضغط الدم

تعزز مناعة الجسم ودفاعاته ضد المرض لاحتوائها على فيتامين سي

تقلل فرص الإصابة بالسرطان لأنها تعمل كمضاد أكسدة طبيعي

تساعد على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد وتقليل مستويات الكوليسترول الضار ما يجعلها تحافظ على صحة القلب

غنية بالألياف الغذائية ما يساعد على تنظيم الهضم جيدًا وتقليل حدة الإمساك

تساعد فى علاج نزلات البرد لأنها تحتوي على فيتامين سي بكميات جيدة ما يعزز المناعة

تساعد على تقليل الوزن والمساعدة فى أنظمة الريجيم

تعمل على تقوية النظر لاحتوائها على فيتامين أ الهام والضروري

مشبعة وتساعد على استرخاء العضلات والاعصاب