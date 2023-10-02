شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبنى مناعة طفلك مع دخول المدرسة والخريف؟.. استشاري حساسية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العام الدراسى الجديد في موسم الخريف ومع التقلبات الجوية وفى ظل انتشار الفيروسات التنفسية والعدوى يجب الاهتمام بتعزيز مناعة الأطفال باتباع مجموعة من النصائح.

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، لـ"الخليج 365" أن مصطلح بناء المناعة في الأطفال هو مصطلح طبى، لأن الأطفال في مرحلة بناء لكن في الكبار يكون زيادة المناعة الموجودة بالفعل.

وأوضح أن التغذية الجيدة هى أولى خطوات تقوية المناعة للأطفال، لأن الغذاء يبنى جهاز المناعة بتناول طعام قليل الدسم والسكر غنى بالعناصر الغذائية وغنى بفيتامين د وتعريض الطفل لأشعة الشمس.

وشدد على ضرورة البعد عن المواد الحافظة والمصنعة، وممارسة الرياضة على سبيل المثال المشي بدلاً من ركوب المواصلات أو ممارسة أى نشاط داخل النادى، حيث إن الرياضة تنشط الدورة الدموية.

ونصح بضرورة النوم مبكرًا والحصول على قسط من الراحة وتجنب الموبايل والشاشات مع النوم 8 ساعات يوميًا.

وأكد أنه يجب البعد عن التدخين السلبي، لأنه يؤثر على رئة الطفل ويجعله أكثر عرضة لمضاعفات عند الإصابة بأى عدوى، مضيفا: أنه يجب البعد عن التوتر والانفعال والقلق، لأنه يؤثر على المناعة.

وشدد على ضرورة الحصول على اللقاحات، وخاصة لقاح الأنفلونزا، لأن الأنفلونزا أخطر من متحور كورونا ولها مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي، لذا يجب الحصول على اللقاح للوقاية من فيروس الأنفلونزا.