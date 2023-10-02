شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى باطنة يوضح عوامل تزيد من خطورة ارتجاع المريء على المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مروة عطية استشارى أمراض الباطنة بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الإصابة بارتجاع المرئ تحدث نتيجة ارتجاع عصارة المعدة فى الأنبوبة الواصلة بين الفم والمعدة وهو المريء.

من الطبيعى أثناء عملية الهضم يمر الطعام من المريء إلى المعدة خلال صمام موجود أسفل المريء يسمى الصمام السفلى للمعدة والمريء، وبعد مرور الطعام يتم غلق الصمام بشكل تلقائى، ولكن فى حالة الارتجاع لا يغلق هذا الصمام بشكل كامل نتيجة ضعف عضلات الصمام ذاته أو فى حالة استرخاء، وهذا يساعد على إعادة بعض محتويات المعدة بمحتواها الحمضى ترجع مرة أخرى إلى المريء، ما يؤى ذلك إلى هياج الطبقة المبطانة للمريء.

أعراض الإصابة بارتجاع المريء:

يشكو المصاب من حرقان غالبًا بعد تناول الوجبات خاصة لو نام على ظهره بعد الأكل مباشرة بجانب استرجاع السوائل الى المريء، أو وجود صعوبة فى البلع، أو إحساس أنه فى شيء واقف فى زوره، ومن المحتمل أن يكون المريض مصابًا بكل تلك الأعراض مع بعضها مرة واحدة، بالاضافة إلى وجود كحة ناشفة وشوية التهابات فى الأحبال الصوتية يشعر بوجود خشونة بالصوت، ولو كان المصاب بالارتجاع فى الأساس مريض أزمة صدرية تزيد تلك الأعراض عليه.

عوامل تساعد على زيادة الارتجاع المريء:

1.التدخين.

2.تناول الوجبات بكثرة خاصة فى فترة الليل.

3.والاطعمة التى تحتوى على دهون كثيرة.

4.المشروبات مثل الكحول أو الكافيين.

5. تناول أقراص الأسبرين.





مضاعفات صحية تحدث لمرضى ارتجاع المريء:

1.يحدث التهاب فى المريء من الممكن أن يصل إلى القرحة وصعوبة فى البلع.

2.ضيق فى المريء نتيجة لتدمير بعض الخلايا الموجودة فى المريء من العصارة الحمضية بالمعدة وهذا يؤدى إلى تلف المريء، بالإضافة إلى ضيق الممر اللى يمر به الطعام إلى المعدة وبالتالى يوجد صعوبة فى البلع.

3.الطبقات المبطانة للمريء أحيانًا توصل لحالة ما قبل الإصابة بمرض السرطان.

كما أوضحت الطبيبة أنه من الممكن إجراء أشعة للجزء العلوى للجهاز الهضمى لبيان وجود الإصابة بالارتجاع من عدمه ، أو قياس قوة عضلات المريء هل فيها ارتخاء ولا ضعف.

وأكدت الاستشارى أن الإفراط فى تناول أقراض الحموضة بهدف القضاء عليها يؤدى إلى إصابة المريض بالأسهال، وأحيانًا إحداث خلل فى وظائف الكلى.

وذكرت الطبيبة أن أبرز طرق الوقاية من الإصابة بارتجاع المريء هو تغير النظام العذائى الصحى للحفاظ على الصحة العامة بشكل عامة للأشخاص، مشيرة إلى ضرورة عملية فقدان الوزن التى تزيد من مخاطر مصابى الارتجاع، بجانب الإقلاع عن التدخين، وعدم النوم بعد الأكل مباشرة، ومضغ الأطعمة بشكل جيد، وعدم ارتداء الملابس الضيقة التى تضغط بشكل مباشرة على المعدة لأنها تزيد من الارتجاع.