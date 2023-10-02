شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري عظام يوضح أسباب الإصابة بمرض عرق النسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى معظم السيدات من الإصابة بمرض عرق النسا في مختلف أعمارهم ، ولم يصب به السيدات فقط ولكن يصاب به أيضًا الرجال.

مفهوم الإصابة بعرق النسا

قال الدكتور إبراهيم حرب استشارى العظام والعمود الفقرى، ومدير المركز التخصصي لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مرض عرق النسا هو التهاب في العصب الرئيسي للساق سواء الأيمن او الأيسر، موضحًا أن تعرض صاحب المرض لعملية النسيان نتيجة شدة الألم لذا يسمى "النسا".

وأوضح الاستشاري بأن الإصابة بالالتهاب في العصب الرئيسي للساق تأتى للرجال مثل النساء بنفس شدة الألم، مشيرًا الى أن اسم عرق النسا خطأ فانه عصب وليس عرق.

أسباب الإصابة بعرق النسا

قال الطبيب أن الإصابة بالتهاب العصب الرئيسي بالساق سواء كان الأيمن أو الأيسر "عرق النسا"، ترجع لعدة أسباب طرفية موضوعية وأخرى مركزية ، فأن الأسباب الطرفية من بينها التهاب في عصب الرجل ذاته نتيجة تعرض لمجهود شديد يسبب اختناق العصب، وأحيانا التعرض لتيارات الهواء، بينما أكثر الأسباب شيوعا هي العوامل المركزية التي تتضمن التهابات بالغضروف تضغط على الفقرات بالعمود الفقري فتسبب الإصابة بعرق النسا ، او ضيق في قناة العصب ، انزلاق فقرى ، أو خشونة بالعمود الفقري .

أعراض الإصابة بعرق النسا

وأشار الاستشاري إلى عدة اعراض تشير الى الإصابة بعرق النسا منها ألم في الفخدة، وتنميل في الساق كلها وأحيانا أخرى بيكون فيه نخذ ، ويزيد الألم مع الكحة والمجهود البدني .

لو سبب الإصابة طرفي هيتم علاجه بالأدوية، وأحيانا بيكون السبب طرفي ولكنه يحتاج إلى تدخل جراحي، وإذا كان التهاب مركزي نتيجة غضروف أو غيره يتم تقيم الحالة هل تحتاج إلى علاج فقط أو تدخل جراحي أو علاج طبيعي أو علاج جذور أعصاب.