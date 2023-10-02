استشاري سلوك الأطفال: الكشوفات المسحية تفيد البالغين لمعرفة إصابتهم باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري طب تطور وسلوك الأطفال الدكتور “أيمن الحازمي”، أن الكشوفات المسحية تفيد البالغين لمعرفة إصابتهم باضطراب وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الكشوفات المسحية التي تجريها وزارة الصحة تأتي من خلال حرصها على سلامة كافة المواطنين، ومحاولة الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض للسيطرة عليها.

وبين أن إصابات فرط الحركة وتشتت الانتباه هي من ضمن الإصابات التي انتشرت بشكل غير عادي في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يجب على المواطنين الاستجابة للفحوصات الطبية والمسوحات الميدانية التي تجريها وزارة الصحة.