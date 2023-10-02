شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب "الموت القلبى المفاجئ" عند الرياضيين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموت القلبى المفاجئ لدى الرياضيين، يحظى بالكثير من الاهتمام لدى خبراء الصحة العامة، حيث أن الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بصحة جيدة، ولديهم القدرة على بذل مجهود بدني، يموتون فجأة أثناء او بعد ممارسة الرياضة وهو أكثر شيوعًا عند الذكور، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الأسباب الشائعة لمرض الموت القلبى المفاجئ لدى الرياضيين الشباب هي:

معدل ضربات القلب السريع غير الطبيعي المفاجئ (عدم انتظام ضربات القلب)

سماكة جدران القلب (اعتلال عضلة القلب الضخامي)

تشوهات في أصول الشريان التاجي

عدوى القلب (التهاب عضلة القلب)

صمامات القلب المريضة (ضيقة أو ضعيفة). يظهر هذا عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف مارفان.

إصابة في جدار الصدر

في الرياضيين الأكبر سنا، يمكن أن تحدث نوبة قلبية نموذجية، ثانوية لمرض الشريان التاجي.

تتضمن بعض خطوات الوقاية التي يمكن اتخاذها لتجنب توقف القلب المفاجىء ما يلي :

اكتشاف أمراض القلب في أقل من 50 عامًا، أو أمراض عضلة القلب أو معدل ضربات القلب في الأسرة.

التاريخ والفحص البدني (PE) للرياضي. تاريخ من ألم في الصدر، إغماء، خفقان، انقطاع النفس بشكل أسرع من زملاء اللعب أو الربو

يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بأمراض القلب بناءً على التاريخ أو الانسداد الرئوي أن يحصل على مخطط كهربية القلب (ECG) و قد يكشف تخطيط كهربية القلب (ECG) عن بعض أسباب مرض الموت القلبى المفاجئ .

احتياطات بسيطة يجب اتخاذها قبل المشاركة في الأحداث الرياضية

اطلب من طبيبك أن يأخذ تاريخك الكامل والفحص البدني مسبقًا.

تدرب جيدًا لهذا الحدث الخاص بك.

إذا كان الحدث في مناخ مختلف عن منزلك، فمن الضروري التأقلم مع المناخ الجديد.

يعد الإحماء والتهدئة أمرًا ضروريًا للعديد من الألعاب الرياضية.

إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال أو البرد، فمن المنطقي تجنب هذا الحدث الرياضى.

إذا شعرت بضيق في الصدر أو ألم أو ضيق غير عادي في التنفس أو دوار خفيف أثناء الحدث الرياضى، فاعتذر عن استكماله.