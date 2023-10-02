شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودي..يكشف عن طريقة جهنمية لكشف زيت الزيتون الأصلي والمغشوش !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الزيتون من أنواع الثمار المذكورة في القرآن، ويتم استخلاص زيت الزيتون من شجرة الزيتون، وهو زيت فريد من نوعه له العديد من الفوائد والمزايا، يتم استخدامه في العديد من الوصفات الطبية، وكذلك الطعام في الحميات الغذائية والوصفات الطبيعية الأخرى،

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ومع ارتفاع سعره في السنوات القليلة الماضية، لكنه لا غنى عنه في كل أسرة، وبناءً على ما سبق، من المهم أن هناك فوائد عديدة للشعر والبشرةأفضل أنواع زيت الزيتون

زيت زيتون البكر الممتاز Extra Virgin Oil: يحتل هذا النوع الصدارة لأنه يتم ضغطه أولاً وله حموضة أقل.

زيت الزيتون البكر Virgin oil: هذا النوع مشابه للنوع السابق إلا أن حموضته أعلى بنسبة 2٪.

زيت تفل الزيتون Pomace Olive Oil: هذا النوع هو الأقل جودة لأنه يشبه زيت الزيتون المغشوش.

علامات معرفة زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

هناك مجموعة من العلامات التي ستساعدك على معرفة الزيت الأصلي من المغشوش والتي تتمثل في:-

السرعة التي تستقر بها الشوائب في قاع الزجاجة.

على عكس الزيت الخام، فإن الزيوت المغشوشة ليس لها ملمس ناعم.

واحدة من أكثر العلامات الواضحة على أنها أصلية هي “ضعه في الفريزر، إذا تجمد وتحول إلى اللون الأبيض، فهو أصلي” على عكس الغش، فهو سائل أصفر.

إذا كنت قد تناولت زيت زيتون مغشوش، فستلاحظ أنه يحتوي على حموضة عالية، يظهر أنها سيئة.

ويعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية الفعالة جدا في حل العديد من المشاكل المختلفة كما استخدمه الناس منذ قديم الأزل في علاج العديد من مشاكل مختلفة وفي الفترات الأخيرة بدأت السيدات استخدامه لحل مشاكل الشعر ووضعه في بعض الوصفات الخاصة بالبشرة نظرا لما يمتلكه من فوائد للبشرة والشعر من فيتامينات ومعادن لازمة.