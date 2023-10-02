تجمع الرياض الصحي: السمنة والتدخين من أبرز أسباب تخثر الأوردة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أسباب تخثر الأوردة التي تكون عادة في الساقين مما يسبب الآلام أو تورم.

وذكرت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”، أن من أسباب تخثر الأوردة اضطراب تجلط الدم الوراثي، وتناول أقراص منع الحمل، وملازمة الفراش في المستشفى لفترات طويلة.

وبينت أنه من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى تخثر الأوردة التدخين والإصابة بالسمنة والسرطان.

وأضافت أن طرق الوقاية هي تجنب الجلوس لفترات طويلة، وتغيير نمط الحياة، وممارسة بعض التمارين الرياضية.

وأشارت إلى أن العلاج يتضمن مسيلات للدم ومذيبات الجلطة وجوارب ضاغطة.