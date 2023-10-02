شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات الحوامل يفضلن الولادة القيصرية عن الطبيعية.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلبية السيدات الحوامل يفضلن الولادة القيصرية عن الولادة الطبيعية في السنوات العشر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة مزايا أبرزها عدم الشعور بشدة طلق الولادة .

مميزات الولادة القيصرية

قال الدكتور علاء الشحات، أستاذ بكلية طب جامعة الأزهر، إن أغلبية السيدات الحوامل يفضلن الولادة القيصرية عن الولادة الطبيعية، لكى يتجنبن ألم شدة الطلق، والبعض الآخر من النساء يردن الولادة في وقت معين، لذا فإن الولادة القيصرية يتم تحديد توقيتها، وأحيانا تكون الولادة القيصرية إجبارية نتيجة إصابة الأم ببعض المشاكل الصحية .

وأشار الطبيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى مميزات الولادة القيصرية، أولاً تهيئة الأم لنفسها لعملية الولادة قبلها بعدة أيام لتحضير مستلزمات الولادة وملابس الطفل، وأيضًا تفادى مسألة الإصابة بالسقوط الرحمى التي تحدث في الولادة الطبيعية أحيانًا، وعدم حدوث اى نزيف مهبلى عقب الولادة، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على حدوث أى نزيف أثناء الولادة القيصرية .

مضاعفات الولادة القيصرية:

أولاً عدوى الجرح، حدوث نزيف خلال فترة النفاس، حدوث عدوى في الجرح نفسه، مضاعفات التخدير، ممكن حدوث جلطات في الساق أو الشريان الرئوي بالنسبة للأمهات، أما بالنسبة للجنين احتمالية حدوث عدوى، صعوبة في التنفس عند الطفل الرضيع .