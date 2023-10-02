فوائد العسل أثناء الحمل ومتى يجب على المرأة الحامل تجنبه

يعد الحمل هو الوقت الذي يجب أن تكون فيه الأمهات يقظات للغاية بشأن كل ما يتناولنه؛ لأنه يؤثر عليهن وعلى الجنين أيضاً. يعتبر العسل طعاماً آمناً وبديلاً رائعاً وصحياً للسكر، كما أنه غني بالأحماض الأمينية، وله خصائص مضادة للبكتيريا وللأكسدة أيضاً، لذلك يعتبر العسل آمناً تماماً للمرأة الحامل، ويمكن إدراجه بسهولة في النظام الغذائي لها، إلا أنه في بعض الأوقات يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية. فيما يلي، وفقاً لموقع "هيلث لاين" أهم فوائد العسل خلال فترة الحمل، وبعض الاحتياطات التي يجب الانتباه إليها عند تناول الحامل للعسل.

1. تخفيف السعال والتهاب الحلق

من المعروف أن العسل يهدئ التهاب الحلق، خاصة عند خلطه مع الزنجبيل، مما يساعد على تهدئة الحلق؛ بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.. لذا ينصح بتناول ملعقة من العسل 3 مرات في اليوم عند الإصابة بالتهاب الحلق، أو عن طريق مزج الليمون والعسل في كوب من الماء الدافئ، ثم الغرغرة به.

يمكن تناول العسل للتخلص من السعال عن طريق وضع بضع ملاعق من العسل مع بعض فصوص من الثوم في وعاء محكم الإغلاق وتركه مدة 24 ساعة، ثم تناول ملعقة واحدة منه للتخلص من السعال.

2. تقوية جهاز المناعة

يساعد إدراج العسل في النظام الغذائي للحامل في الحفاظ على صحة الأم والجنين ودعم جهاز مناعة لحمايتها من جميع أنواع العدوى وتفادي إصابة الجنين بأية مضاعفات؛ وذلك لغنى العسل بالعديد من مضادات البكتيريا و الأكسدة ومركبات الفلافونويد التي تقلل أيضاً من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

يعمل العسل أيضاً على خفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم؛ لذا فهو مفيد لمن يعانون من السمنة، وأمراض القلب، والشرايين، بالإضافة إلى تعزيز صحة الكبد.

3. المساعدة في علاج القرح

يعد العسل معروفاً بتأثيره المضاد لقرحة المعدة إذا تم تناوله بانتظام، ويمكن أن يساعد تناوله في منع نمو البكتيريا الملوية البوابية التي تعتبر من أسباب قرحة المعدة.

4. مقاومة نزلات البرد

يعد العسل من أفضل المضادات الحيوية، فهو يقاوم التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد؛ وذلك لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات التي تساعد في تخفيف نزلات البرد.

5. فروة رأس صحية

نظراً لأن العسل له خصائص مضادة للفطريات وللبكتيريا، فإن استخدام العسل يمكن أن يكون مفيداً جداً لعلاج الجروح والقشور في الجلد وحتى فروة الرأس.

لذلك، فإن وضع العسل مع الماء الدافئ المخفف على فروة الرأس يساعد على التخلص من القشرة والتخفيف من حكة فروة الرأس أيضاً.

كما يمكن استخدام العسل كجزء من روتين العناية بالبشرة الجافة خلال فترة الحمل، والتقليل من الحكة وتقشر وتهيج الجلد، وجعل البشرة أكثر نعومة.

6. الراحة من الأرق

يعد الحرمان من النوم خلال فترة الحمل ليس أمراً غير شائع على الإطلاق، فقد يساعد التناول المنتظم للعسل في تحسين نوعية النوم والتقليل من مستويات التوتر وتهدئة الجهاز العصبي، لذا فإن تناول العسل مع الحليب الدافئ يساعد على التخلص من التوتر والتخفيف من الأرق.

7. تخفيف حرقة المعدة

تعتبر حرقة المعدة من الأعراض الشائعة خلال فترة الحمل وتواجهها جميع الأمهات تقريباً. يساعد إدراج العسل في النظام الغذائي على إبقاء مستويات الحموضة منخفضة، وذلك بسبب قوام العسل السميك واللزج الذي يمنع حرقة المعدة.

8. الوقاية من الحساسية

يحتوي العسل على حبوب اللقاح، فهو يساعد على الوقاية من الحساسية ومقاومة البكتيريا التي تتسبب في ظهور الحساسية، والتي يمكن أن تكون ضارة للأم وكذلك الطفل.

هل يمكن أن يؤذي تناول العسل أثناء الحمل الجنين؟

من غير المعروف أن تناول العسل خلال فترة الحمل لا يشكل أي ضرر على الجنين. ويمكن للحامل تناوله بسهولة. يعد العسل المبستر هو الأكثر أماناً لتناوله أثناء الحمل؛ وذلك لأن تسخين أثناء عملية البسترة يؤدي إلى قتل البكتيريا الموجودة بداخله.

متى يجب تجنب العسل خلال فترة الحمل؟

يعد العسل مصدراً صحياً إذا تم تناوله بكمية مناسبة، ومع ذلك، في الحالات التالية ينبغي تجنب العسل في الحالات التالية، وهي:

يجب تجنب تناول العسل إذا كانت الحامل تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي، وهي الحالة التي تكون فيها السيدة الحامل قد خضعت لعملية جراحية في المعدة أو الأمعاء.

إذا تم تناوله بكميات زائدة، فإنه يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم، وبالتالي زيادة حساسية الأنسولين.

يحتوي العسل على نسبة عالية من السكر، ويمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان.

العسل غني بالسعرات الحرارية، مما يزيد من وزنك خلال فترة الحمل ويسبب مضاعفات.

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