7 حقائق علمية ومثيرة للاهتمام عن الأشقاء

دعونا نتكلم عن علاقة الحب والكراهية أحياناً التي نتشاركها مع إخوتنا. بدءاً من الشجار بين الإخوة مع بعضهم البعض من أجل نفس مجموعة الألعاب وحتى النمو ليصبحوا من المقربين لبعضهم البعض، فإن الأشقاء مميزون بطرق لا يمكن وصفها بالكلمات، وهي مجموعة من الروابط التي تشكل حقائق عن أطفالك، يتكلم عنها الاختصاصيون والتربويون.

من التآمر ضد العدو المشترك إلى دعم بعضهم البعض، بغض النظر عما يحدث، ليس هناك رابطة جميلة وفريدة من نوعها مثل تلك التي يتشاركها أبناؤك الإخوة. فهم في الواقع، أفضل أصدقاء وأعداء لدودين في نفس الوقت، ويتميزون بالآتي:

الأشقاء الأكبر سناً هم أكثر ذكاء قليلاً من الأصغر سناً

نأسف أيها الإخوة الصغار، فالغلبة في هذه الصفة للكبار، حيث يقرر الاختصاصيون، حسب بحوثهم، إلى أنه من الممكن أن يكون لدى الأشقاء الأكبر سناً معدل ذكاء أفضل من الأشقاء الأصغر سناً. قد يكون أحد الأسباب لذلك هو حقيقة أن الأبكار يحاولون جاهدين أن يكونوا قدوة مثالية لإخوتهم الصغار.

لدى الوالدين طفل مفضل

نعم، على الرغم من أن الوالدين يدعيان خلاف ذلك، إلا أنهما في الواقع لديهما مفضل بين الأشقاء، وهذا ما يتسبب بالغيرة بينهم، في بحث نُشر في مجلة علم نفس الأسرة، كشف الآباء سراً كبيراً، وهو أن لديهم طفلًا مفضلاً. على الرغم من أنهم لم يكشفوا عن هوية الشخص المفضل، هل تعتقد أنه يمكنك التخمين؟

الأخوات يحمين الإخوة من الشعور بالوحدة

إذا كان لديك أخت، عانقها أو اتصل بها الآن واشكرها على وجودها. من الواضح أن الأخوات، بغض النظر عن أعمارهن، يمنعنك من الشعور بالإحباط أو حتى بالوحدة والحزن. كما تؤكد الدراسة التي أجرتها جامعة بريغهام يونغ.

قد يكون الأشقاء الأصغر سناً أكثر انفتاحاً

وجدت دراسة أجرتها جامعة ليدن في هولندا أن الأشقاء الأصغر سناً كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا منفتحين بطبيعتهم. لا، نحن لا تمزح.

إذا تشاجر الوالدان كثيراً، فإن رابطة الأخوة تصبح أقوى

نظراً لأن الأطفال عادةً ما ينظرون إلى والديهم باعتبارهم الرعاية الكاملة، فمن الطبيعي أن يتمسكوا ببعضهم البعض إذا كان الوالدان يتشاجران كثيراً. خاصة في حالة الوالدين المطلقين أو الآباء المسيئين، حيث يميل الأشقاء إلى الاعتماد على بعضهم البعض وحماية بعضهم البعض.

أنت أقل عرضة للطلاق إذا كان لديك أخ

إذا كان لديك أخ (أو أكثر)، فهذا يقلل في الواقع من فرص الطلاق. حيث زعمت دراسة أجرتها جامعة ولاية أوهايو أنه كلما زاد عدد الأشقاء، زادت فرصك في التعامل مع النزاعات وفهم ديناميكيات العلاقات. ويؤدي هذا في النهاية إلى تقليل فرص الطلاق في المستقبل بنسبة تصل إلى 7 في المائة لكل أخ.

إن قتال الأشقاء أمر طبيعي حقاً

وأخيراً فإن المعارك المخيفة التي يخوضها الأشقاء هي في الواقع أمر طبيعي حقاً. إنه أمر شائع وجزء يومي من الأسرة. من المنافسة إلى الغيرة، يمكن أن يكون السبب متعدداً، لكن كوني مطمئنة أنه أمر طبيعي جداً.

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