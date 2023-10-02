فوائد الكريم المرطب للبشرة الدهنية ستجعلك تستخدمينه بشكل دائم

فوائد المرطب للبشرة الدهنية كثيرة، لذلك عليك أن تدرجيه ضمن روتين العناية بالبشرة اليومي خاصتك، وجعله جزءاً لا يتجزأ من مستحضراتك التي تقومين بتطبيقها على بشرتك سواء في الصباح أو المساء. ونرصد لك فيما يلي، فوائد الكريم المرطب للبشرة الدهنية، إضافة إلى 4 خيارات رائعة من الكريم المرطب للنوع الدهني من البشرة.

اعتقاد خاطئ

للحفاظ على صحة البشرة الدهنية، من المهم المواظبة يومياً على ترطيبها بشكل يومي. فهناك اعتقاد خاطئ جداً بأن استخدام كريم الترطيب للبشرة الدهنية سيجعلها أكثر إفرازاً للدهون والزيوت، في وقت عدم ترطيب البشرة الدهنية بالكريم الملائم يؤدي إلى تعزيز إفراز الجلد لمزيد من الزيوت، ما يمنحك مظهر بشرة لامعاً بشكل مبالغ فيه، ويصيب بشرتك بحب الشباب والبثور والحبوب الدهنية.

أبرز فوائده للبشرة

يتحكم في إنتاج الزيوت

يساعد استخدام مرطب الوجه للبشرة الدهنية على التحكم في إنتاج الدهون. كما يساهم استعماله بعد تنظيف البشرة مباشرةً على استعادة الرطوبة المفقودة في الجلد. وأيضاً يعمل على ضمان عدم زيادة نشاط الغدد الدهنية، والحفاظ على تغذية بشرتك وامتلائها، ويحد من المشاكل التي يمكن أن تصيبها.

يحمي البشرة

تتعرض البشرة الدهنية للكثير من الأوساخ والغبار والتلوث بشكل يومي، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور وتلف الجلد. إلا أن ترطيب البشرة الدهنية يساهم في امتصاص المسام ويمنع أي مادة لزجة بالدخول إليها. كما أنه يشكل طبقة دفاعية بين البشرة ومستحضرات المكياج.

يحارب التجاعيد

يؤدي عدم استخدام المرطب على البشرة الدهنية إلى تسريع عملية شيخوخة الجلد. في المقابل، يساعد ترطيب البشرة الدهنية بشكل منتظم، إلى أن تبدو أكثر نعومة ونضارة. كما تساعد في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

4 خيارات رائعة

نرصد لك أيضاً ثلاثة خيارات رائعة من أنواع الكريم المرطب للبشرة الدهنية، وهي التالية:



مرطب Cetaphil Dermacontrol Facial Moisturizer for Acne-Prone Skin من سيتافيل

إضافة إلى أنه يؤمن الترطيب اللازم للبشرة الدهنية، فإن هذا المستحضر يعمل أيضاً على التحكم بعملية إفراز الزيوت على البشرة الدهنية، ويؤمن الحماية اللازمة لها من أشعة الشمس. يتميز بتركيبته الخفيفة الوزن وغير الدهنية، وسرعة امتصاصه من قبل البشرة، فضلاً عن أنه آمن جداً على البشرة ولا يسبب لها أي أضرار جانبية، كالاحمرار والتهيج.

مرطب CeraVe AM Facial Moisturizing Lotion SPF 30 من سيرافي

إن هذا المرطب من سيرافي يمد البشرة الدهنية بالترطيب الكافي من دون أن يثقلها أو يجعل مظهرها زيتياً أو دهنياً، ناهيك أنه يوفر للبشرة الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، كونه يشتمل على عامل حماية 30. تركيبة هذا المرطب خفيفة تمتصها البشرة بسرعة وسهولة لتبقى فائقة الترطيب لساعات طويلة.

مرطب La Roche-Posay Toleriane Double Repair Moisturizer UV من لا روش بوزاي

إن مرطب لا روش بوزاي هذا أحد الخيارات الممتازة لصاحبات البشرة الدهنية، فهو يرطب البشرة ويحميها من أشعة الشمس في آنٍ، فهو مصنوع من مياه حرارية لا روش بوزاي بريبايوتك، نظراً إلى مزاياها المرطبة والمضادة للأكسدة. ويتميز بتركيبته اللطيفة التي تشتمل على عامل وقاية من أشعة الشمس فوق البنفسجية SPF ، كما أنه خالٍ من الزيوت، ما يعني أنه لن يسد المسام أو يفاقم حب الشباب.

مرطب Burt's Bees Brightening Moisturizing Cream من برتس بيز

يحتوي كريم الترطيب هذا من برتس بيز على حمض الهيالورونيك والجليسرين اللذين يرطبان البشرة الدهنية من دون أن يثقلاها بمزيد من الزيوت والدهون، وعلى النياكيناميد الذي يساهم في توحيد لونها، والأهم أنه لا يسد مسامات البشرة ولا يفاقم مشاكل البشرة الدهنية، خصوصاً البثور وحب الشباب.

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