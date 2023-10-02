تنظيف البشرة العميق هو بداية النضارة والحيوية لجلدك، نوضح خطوات التنظيف من تبخير وتدليك بالزيوت واستخدام المقشرات الطبيعية ثم الترطيب.

بالطبع هناك عدة طرق يمكنك استخدامها لتحقيق تنظيف البشرةالعميق والحصول على بشرة خاليةمن الأوساخ وصحية. فيما يلي بعض الخطوات والأساليب التي يمكنك اتباعها، نقدمها لك تفصيلاً عبر الفقرات المقال التالي.

خطوات عليك القيام بها قبل تنظيف البشرة

قبل أن تقومي بتنظيف بشرتك بعمق، يُوصى بغسل يديك أولاً، ومن ثمّ قومي بتبليل يديك بالصابون وافركيهما لمدة 20 ثانية. تأكدي من غسل المناطق بين أصابعك وتحت أظافرك وظهر يديك جيدًا، بعد ذلك، اشطفي يديك جيداً وجففيهما باستخدام منشفة نظيفة، استخدمي صابوناً يحتوي على زيوت ومواد كيميائية محدودة واغسلي وجهك بالماء الفاتر.

إذا كنتِ تستخدمين المكياج، تأكدي من إزالته قبل أن تبدأي في عملية التنظيف العميق للبشرة، فقد يسد المكياج المسام ويتسبب في ظهور حب الشباب، من الجيد أيضاً تنظيف وجهك بعمق قبل وضع المكياج.

التبخير لتنظيف البشرة بعمق

ضعي كمية مناسبة من الماء في القدر وسخنيها حتى يبدأ البخار في الصعود، وتأكدي من عدم غليه لتفادي حروق الوجه.

أضيفي الزيوت العطرية إلى الماء لتنظيف وتغذية بشرتك، وهناك الكثير من تلك الزيوت التي نوافيك بها وبأثرها الإيجابي على البشرة.

في حالة وجود بثور أو حب الشباب على البشرة، يمكن لزيوت البرغموت أو الليمون العطرية أن تساعد في مكافحة الفيروسات والبكتيريا وتقليل انسداد المسام.

زيت شجرة الشاي معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا التي تعالج حب الشباب، إذا كنت تتعرضين للتلوث بشكل متكرر بسبب العيش في المدن.

زيت اللوز المر يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة التي تحافظ على شباب البشرة وتقلل من العيوب.

زيت المسك أيضاً مفيد لزيادة مرونة الجلد وتنظيم إنتاج الدهون.

زيت الليمون يقلل حجم المسام ومنع اختراق الأوساخ إلى البشرة.

زيت اللافندر يمكن أن يفتح البشرة ويقلل من ظهور الندبات والبقع.

زيت بذور الجزر يساعد في تجديد مظهر الجلد من خلال تجديد الخلايا.

يمكنك أيضاً إضافة النعناع أو الشاي الأخضر إلى الماء لزيادة تأثير الترطيب.

لتبخير بشرتك، قومي بلف منشفة حول رأسك واستلقي فوق قدر الماء المتبخر.

اسمحي للبخار بلمس وجهك، وتجنبي الاقتراب الشديد من الماء لتجنب حروق الوجه بسبب درجة حرارته العالية، إذا شعرتِ بأن البخار ساخناً جداً ويسبب حرقاً للوجه، انتظري لبضع دقائق حتى يبرد الماء قليلاً قبل استئناف عملية التبخير.

يمكنك أيضًا تجربة استخدام آلة بخار صغيرة لتوفير البخار بشكل آمن ولفترة أطول.

يمكنك غسل وجهك بالماء البارد بعد مرور 10 دقائق لإغلاق المسام.

ينبغي إزالة الخلايا الميتة والأوساخ التي قد تظهر أثناء عملية التبخير.

استخدمي منشفةنظيفة لتجفيف وجهك.

ثم قومي بتطبيق كريم ترطيب على وجهك.

تنظيف البشرة بالزيت

لتحضير مزيج فعّال يساعد في تنظيف المسام وترطيب البشرة، ومنع ظهور البثور، يمكنكِ خلط زيت الخروع وزيت الزيتون البكر بنسبة 1:4. يعني ذلك أنه لكل جزء من زيت الخروع، يجب أن يتواجد أربعة أجزاء من زيت الزيتون، يمكنكِ اتباع الخطوات التالية:

1. اخلطي الزيوت جيداً في وعاء.

2. دلكي الزيوت بلطف على وجهك، وحركيها بحركات دائرية لطيفة.

3. قبل البدء، قومي بغسل يديك جيداً.

4. تأكدي من تشبع وجهك بالزيت بالكامل.

5. ضعي قطعة قماش ساخنة على وجهك ثلاث مرات، لتنفيذ هذا العلاج، قومي بغمس قطعة القماش في ماء ساخن قليلاً، واختبري درجة الحرارة على ذراعك قبل وضعها على وجهك. ثم ضعيها على وجهك واتركيها حتى تبرد، وكرري هذه العملية مرتين.

6. بعد ذلك، استخدمي منشفة نظيفة أو منشفة ورقية يمكن التخلص منها لمسح الزيت، امسحي برفق لإزالة أي بقايا زيت أو ماء على وجهك.

7. ستلاحظين بشرتك تبدو متوهجة وصحية، وستكون البقع والندبات أقل وضوحاً.

ملاحظة: قبل استخدام أي منتج جديد على بشرتك، يُفضل إجراء اختبار صغير على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم حدوث أي تفاعلات تحسسية.

تقشير الوجه العميق

لابد أن تتخلصي من الخلايا الميتة على بشرتك أول بأول، وإليك خطوات تفصيلية للحصول على تقشير عميق للوجه:

1. امزجي أجزاء متساوية من العسل الخام والسكر البني في وعاء واحد.

2. قومي بخلطهما جيداً حتى تتكون مزيجاً متجانساً.

3. استخدمي أطراف أصابعك لتطبيق المقشر على وجهك، وقومي بالتركيز على مناطق تحتاج إلى التقشير، مثل: الجبهة، والأنف، والذقن.

4. افركي المقشر بلطف باستخدام حركات دائرية لمدة دقيقتين تقريباً، حاولي تجنب تطبيق الضغط الزائد لتجنب إيذاء البشرة.

5. اشطفي وجهك جيداً باستخدام الماء الدافئ لإزالة المقشر بشكل كامل.

6. جففي وجهك بلطف باستخدام منشفة نظيفة وناعمة.

7. بعد تجفيف الوجه، قومي بتطبيق مرطب خفيف للوجه، يفضل أن يكون خالياً من الزيوت لمنح بشرتك الترطيب المناسب.

ملاحظة: يجب أن يكون لديك نتائج ناعمة ونظيفة بعد استخدام هذا المقشر الطبيعي، يُنصح بتكرار هذا الإجراء مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

أقنعة لتنظيف المسام

هناك بعض الأمور المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام هذه الوصفات بهدف عمل ماسكات وأقنعة لمنع انسداد مسام البشرة:

يُنصح دائماً بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل استخدام أي مكون جديد على وجهك للتأكد من عدم وجود رد فعل سلبي.

يجب أن يتم التعامل مع الأغذية والمكونات بنظافة تامة لتجنب تلوث البشرة بالبكتيريا أو الفطريات.

الحذر عند استخدام الميكروويف، يجب وضع الخليط في وعاء مناسب والتأكد من عدم تسخينه بشكل مفرط حتى لا يحترق الجلد.

يجب تجنب استخدام هذه الوصفات إذا كان لديك بشرة جافة أو حساسة، حيث قد يتسبب استخدامها في تهيج البشرة.

يُفضل استشارة أخصائي العناية بالبشرة أو الطبيب للتأكد من ملاءمة أي وصفة جديدة لنوع بشرتك وحالتها الصحية.

يُنصح باستخدام زيت الجوز الهند أو زيت مخصص للعناية بالرموش، وتجنب وضع أي زيت في محيط العين لتجنب أي تهيج أو تسبب للحساسية.

تذكري دائماً أن كل شخص لديه نوع بشرة فريد ومختلف، وقد تتفاعل البشرة مع المكونات بصورة مختلفة. لذا، من الضروري أن تكوني حذرة وتتابعي ردود فعل بشرتك بعد استخدام أي وصفة جديدة. إذا ظهرت أي تهيج أو حساسية، يجب التوقف عن استخدام المنتج والتشاور مع أخصائي العناية بالبشرة.

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