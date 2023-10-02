تعرفي على واقي الشمس وأنواعه المختلفة

ماهي أنواع واقيات الشمس وما هي نصائح اختيار واستخدام الواقي الشمسي المناسب ما هو أفضل واقي شمس للبحر وللسباحة وأفضل واقي شمس للأطفال

تعدّ الواقيات الشمسية (بالإنجليزية: Sun Block) من أكثر المنتجات الطبيّة استهلاكاً حول العالم؛ نتيجة زيادة التثقيف والوعي حول ضرورة تطبيق واقي شمس في أوقات النهار؛ نتيجة أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتسببها بحروق الشمس وسرطان الجلد؛ لذا يمكنك التعرف على واقي الشمس وأنواعه المختلفة في هذا المقال.

واقي الشمس

من منتجات العناية بالبشرة المنتشرة على نطاق واسع، ويعمل على حمايتها من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وله نوعان وفقاً لتركيبته المصنعة وهما النوع الفيزيائي والكيميائي، ويعمل كحاجز لمنع اختراق أشعة الشمس للجلد، ويحميها من الأضرار المحتملة، ويوجد على هيئة كريم أو بخاخ أو سائل.

استخدم واقي الشمس منذ آلاف السنين بأشكال مختلفة، فقد استخدم المصريون القدماء الياسمين كواقٍ يحميهم من الشمس، وكذلك استخدم اليونانيون القدامى زيت الزيتون على أجسادهم لحماية جلدهم من تأثير أشعة الشمس.

وقد استُخدِم زيت الكستناء كواقٍ شمسي على نطاق واسع في الطب الشعبي القديم في العصر التاسع عشر، أما أول واقي شمس بيع في المتاجر عام 1938 عندما صنعه العالم النمساوي فرانز جريتر، وحاليا انتشرت تلك الواقيات في الأسواق على هيئة أنواع فيزيائية وكيميائية مختلفة.

أنواع واقي الشمس

قبل البدء بتصنيف أنواع واقي الشمس يجب أن نعرف بعض المعلومات حول الأشعة فوق البنفسجية (بالإنجليزية: Ultraviolet Radiation) التي تصل للأرض عن طريق أشعة الشمس وهي ثلاثة أنواع من الأشعة غير المرئية صنفت وفقاً لطول موجتها.

أنواع أشعة الشمس فوق البنفسجية

أشعة الشمس فوق البنفسجية أ UVA: تمثّل حوالي 95% من الأشعة فوق البنفسجية التي تصل للأرض، وتمتلك طول موجة عالٍ يمكنّها من اختراق عميق لطبقات الجلد وهي المسؤولة عن ظهور تجاعيد الجلد وكذلك علامات الشيخوخة وتطوّر سرطانات الجلد.

الأشعة فوق البنفسجية ب UVB: تمتلك طول موجة أقل من أشعة UVA يمكنّها من اختراق الطبقات الخارجية فقط للبشرة وهي المسؤولة عن الحروق الشمسية.

الأشعة ج UVC: وهي أشعة طول موجتها قصير، ولا تعبر طبقات الغلاف الجوي وبالتالي لا تصل إلى سطح الأرض.

تعمل واقيات الشمس بمختلف أنواعها على منع الأشعة فوق البنفسجية من اختراق الجلد والتسبب بأذيته، وتصنّف واقيات الشمس إلى نوعين أساسيين:

واقي الشمس المعدني

تعمل الواقيات المعدنية (بالإنجليزية: Sun Block) كحاجز فيزيائي على تشتيت الأشعة فوق البنفسجية وتناثرها بعيداً عن الجلد وتؤمن حماية من نوعي الأشعة فوق البنفسجية أ وب، ومن أهم مكوناتها أكسيد الزنك (بالإنجليزية: Zinc Oxide) أو أكسيد التيتانيوم (بالإنجليزية: Titanium Oxide) وتتميز عند وضعها على الجلد بترك طبقة بيضاء مرئية عليه وهي فعالة بمجرد تطبيقها.

واقي الشمس الكيميائي

يمتص الجلد واقي الشمس الكيميائي (بالإنجليزية: Sun Screen) حتى يصل إلى الطبقات العميقة، وعند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية يقوم الواقي بامتصاص هذه الأشعة وتحويلها إلى حرارة، ومن ثمّ إطلاق هذه الحرارة من الجلد.

يؤمن الواقي الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ب وبعض من الأشعة أ، وأهم مكونات الواقيات الكيميائية أوكسي بنزون (بالإنجليزية: Oxybenzone) وآفوبنزون (بالإنجليزية: Avobenzone) وأوكتينوكسات (بالإنجليزية: Octinoxate) وأوكتوكريلين (بالإنجليزية: Octocrylene) وغيرها من المكونات.

تتميز تلك المكونات بأنها رقيقة القوام وسهلة الانتشار على الجلد وتحتاج حوالي 20 دقيقة لتكون فعالة؛ لذلك يجب وضعها قبل الخروج من المنزل بـ 20 دقيقة.

ما هي نصائح اختيار واقي شمس مناسب

قبل اقتنائك لأي واقٍ شمسي يفضّل أن تعرفي بعض المعلومات عن المنتج، والتي تساعدك في عملية اختيار افضل واقي شمس يناسبك، وأهم معلومات اختياره التالي:

عامل الحماية من الشمس

عامل الحماية (بالإنجليزية: SPF) وهو اختصار لعبارة (بالإنجليزية: Sun Protection Factor)، وتعبّر عن مقياس لمدى حماية واقي الشمس من الأشعة ب، إذ يشير واقي الشمس ذو عامل حماية (SPF=30) أنّ المنتج سيؤمن حماية جلدك من تأثير أشعة الشمس أكثر بـ 30 مرة من حالة عدم تطبيق الواقي.

يفضّل استخدام واقٍ لا يقل عامل الحماية فيه عن 30 (SPF=30)، مع العلم أن الزيادة في رقم SPF لا تعني بالضرورة زيادة كبيرة في الوقاية من ضرر أشعة الشمس.

الطيف الواسع

الطيف الواسع (بالإنجليزية: Broad Spectrum) من الأفضل اختيار الواقي المكتوب عل علبته بأنه واسع الطيف، ويعني الطيف الواسع أن المنتج يحمي البشرة من نوعي الأشعة فوق البنفسجية أ وب.

المقاومة للماء

تعني عبارة المنتج مقاوم للماء (بالإنجليزية: Water Resistant) على عبوة الواقي أنّ هذا المنتج يؤمن الحماية من اختراق الماء الجلد وإزالة تلك الواقيات مدة (40-80) دقيقة داخل الماء.

بعض النصائح الهامة لاستخدام الواقي

إعادة تطبيق الواقي كل ساعتين خاصّة عند التعرق أو أثناء السباحة أو التعرض لأشعة الشمس معظم اليوم.

استخدامه على جميع أسطح الجلد المعرضة لأشعة الشمس مثل الرقبة والقدمين والذراعين.

استخدام المستحضرات السائلة (بالإنجليزية: Lotions) على المساحات الكبيرة من الجلد والتي تميل لأن تكون أقل دهنيّة من الكريمات.

ما هو أفضل واقي شمس للبحر وللسباحة

هناك بعض الإرشادات التي تستطيع اتباعها عند اختيارك لواقٍ في أوقات السباحة والبحر ومنها استخدام الأنواع التالية:

الواقي الفيزيائي أو المعدني: الحاوي في تركيبه على أكسيد الزنك أو أكسيد التيتانيوم، إذ يؤمن حماية أكبر من نوعي أشعة الشمس أ وب.

الواقي المقاوم للماء: إذ يؤمن الحفاظ على حماية الواقي مدة طويلة مثل واقيات الشمس المقاومة للماء والتي تظل مدة (40-80) دقيقة.

إعادة تطبيق الواقي عدّة مرات: خاصّة عند قضائك لأوقات طويلة في المسبح أو على الشاطئ.

أفضل واقي شمس للأطفال

أثناء تفكيرك بقضاء الإجازة على البحر وانشغالك بإعداد تجهيزات السباحة، بالطبع سيكون لأطفالك حصّة في التحضير لاحتياجاتهم من ملابس سباحة وألعاب وأيضاً ستفكّر باختيار واقٍ مناسب لبشرتهم وأعمارهم، إليك أهم تعليمات استخدام الواقي عند الأطفال:

تجنّب استخدام واقٍ للأطفال بأعمار أقل من 6 أشهر.

اختيار واقٍ واسع الطيف والذي يؤمن حماية أكبر من نوعي أشعة الشمس أ وب.

اختيار واقٍ فيزيائي أو معدني عند الأطفال لأنها أقل تهيجاً لجلدهم، إذ يعمل على تشتيت الأشعة الضارة على عكس الكيميائية التي تمتص الأشعة.

استخدام الكريمات والمستحضرات السائلة (بالإنجليزية: lotions and Creams) الواقية بدلاً من البخاخات (بالإنجليزية: Spray).

استخدام كميات قليلة منه لتطبيقه على جلد الطفل (مقدار نصف ملعقة صغيرة منه على الوجه، ومقدار أوقية واحدة على جسمه بالكامل).

منتجات واقي الشمس في الأسواق عديدة وغير محدودة، ويمكنك من خلال معرفتك لتلك النقاط السابقة والمعلومات أن تختاري ما يناسب احتياج بشرتك وما يلائمها، ويمكنك تجنب الأنواع الضارة.

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