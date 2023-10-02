3 ماسكات من القهوة لبشرة مشدودة وجمال طبيعي

للقهوة فوائد عديدة للبشرة، لذا نجد أن بعض وصفات الماسكات للبشرة تحتوي على القهوة، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتسهم في شد البشرة ومنحها النضارة والإشراقة الرائعة. في هذا المقال سوف نعرض 3 ماسكات منزلية طبيعية تحتوي على القهوة كمكون أساسي لبشرة أكثر نضارة وحيوية.

ماسك القهوة والعسل للوجه

يعد ماسك القهوة والعسل للوجه من أسهل الوصفات التي تحتوي على القهوة للبشرة، وهو مزيج مثالي لترطيب البشرة وتقليل ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والجفاف والبقع الداكنة.

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقتان صغيرتان من الشوفان (اختياري)

طريقة التحضير:

اخلطي هذين المكونين جيداً في وعاء صغير، ضعي المعجون على وجهك بالكامل ودلكي بلطف مع تجنب المنطقة حول العينين.

إذا أضفتي الشوفان فيمكن زيادة بعض قطرات الماء حتى لا يكون المعجون يابس جداً.

اتركي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفه بالماء البارد.

إذا كانت بشرتك حساسة فلا تفركيه بشدة قبل الشطف.

ماسك القهوة والكركم والزبادي

يتميز الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات وفيتامين سي، ومزجه مع القهوة يساعد على إزالة البهتان من الجلد ويفتح البقع الداكنة بينما يقلل الزبادي من زيوت البشرة الزائدة ويغذيها.

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة

ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من الزبادي (اللبن)

طريقة التحضير

اخلطي المكونات جيداً في وعاء لتشكيل معجون خالِ من التكتلات

ضعي المعجون بالتساوي على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة

دلكي وجهك بلطف بحركة دائرية واغسليه بالماء الدافئ للحصول على بشرة أكثر إشراقاً

ماسك القهوة وزيت جوز الهند

هل سبق وجربتي ماسك مقشر ومرطب ويزيل خلايا الجلد الميتة ويتركها ناعمة ومتوهجة؟ هذا بالضبط ما ستجدينه في ماسك القهوة وزيت جوز الهند، فمن المعروف أن زيت جوز الهند عامل ترطيب رائع ويقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر

طريقة التحضير:

امزجي القهوة مع زيت جوز الهند لعمل عجينة

وزعيها بالتساوِ على وجهك ورقبتك واتركيها 15 دقيقة

اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه جيداً

امسحي وجهك ببعض نقاط ماء الورد لمزيد من النضارة

استخدمي هذا القناع مرتين أسبوعياً وستلاحظين النتائج

القهوة ليست المشروب المفضل لملايين الأشخاص حول العالم فحسب، ولكن لها العديد من الفوائد الصحية للبشرة، جربي الوصفات التي ذكرناها ولاحظي نضارة بشرتك.

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