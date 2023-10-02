ابتعدي عن هذه المكونات إذا كانت بشرتك حساسة

عندما تكون بشرتك حساسة، فإن عليكِ الاهتمام كثيراً بما تضعينه عليها، إذ إن مكوناً خاطئاً تضيفينه، سيتسبب لكِ في نوبةٍ من الطفح الجلدي، أو التهاب الجلد التأتبي.

وتنتج البشرة الحساسة عن ضعف حاجز الجلد، وهو الطبقة الخارجية، التي تحمي الجلد، حيث يمكن أن يعاني المصابون به اللسع والحكة والحرقان، أو الاحمرار والجفاف والشَّرَى والطفح الجلدي، بعد استخدام مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية.

ولمنع حدوث مثل هذه الأعراض، نرصد لكِ مجموعةً من المكونات التي يجب عليكِ تجنبها، في حالِ كانت بشرتك حساسة.

هل لديك بشرة حساسة؟

أصبح عدد الأشخاص، الذين يتمتعون ببشرة حساسة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لذلك من المرجح أن يندرج اسمكِ ضمن هذه الفئة، وفي حال كانت بشرتكِ شديدة الحساسية، فمن المحتمل أن تعرفي ذلك في اللحظة التي تستخدمين فيها منتجاً على وجهك، حيث ستعانين بعض الأعراض غير السارة، التي سبق وذكرناها في الأعلى.

ويشير أطباء الجلدية إلى أن البشرة الحساسة قد تتهيج بسبب عناصر مختلفة، مثل: منتجات العناية بالبشرة، أو العوامل البيئية، أو الفيزيائية، كما يمكن أن يرتفع رد الفعل بسبب شيء لا يمكن السيطرة عليه، مثل: الإجهاد، أو التغير الهرموني.

المكونات التي يجب تجنبها للبشرة الحساسة:

من المهم أن تعرفي أن كيمياء البشرة تختلف من امرأة إلى أخرى، وأنه حتى المنتجات الأكثر لطفاً في السوق تحتوي على مكونات قد تهيج البعض، ومن هذه المكونات.

الكحول:

إن هذا المكون ليس رائعاً للبشرة الحساسة لأسباب واضحة جداً، لأنه يمكن أن يسبب التهيج، ما قد يؤدي إلى تفاقم تهيج الجلد، وزيادة الحساسية بمرور الوقت، كما يمكن لأنواع معينة من الكحول (مثل الإيثانول) إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة، وتعطيل وظيفة حاجزها، ما يجعلها أكثر عرضة للضرر والعدوى.

العطر:

العطور، طبيعية أو اصطناعية، تقف بجوار الكحول في قائمة الممنوعات، إذ إنها أكثر مسببات الحساسية شيوعاً، بسبب بنيتها الكيميائية الصغيرة، حيث يمكن للعطور أن ترتبط بسهولة بالبروتينات الموجودة في الجلد، وتشكل مركباً شديد الحساسية.

البنزويل بيروكسايد:

يمكن أن يسبب هذا المكون الجفاف والاحمرار والتقشير، ما يجعل حساسية الجلد أسوأ بكثير. ومع ذلك، إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب، فقد يكون استخدام بيروكسيد البنزويل هو أفضل خيار للعلاج، لذا في حال كان الأمر كذلك، فتأكدي من اختيار صيغة ذات نسبة مئوية أقل (4% نقطة آمنة جيدة).

حمض الجليكوليك:

تتوافق البشرة الحساسة بشكل أفضل مع المكونات المرطبة، لذا إن احتكاكها بالأحماض والمقشرات، سيؤدي إلى تداعيات غير سارة، من هنا لا تُنصح صاحبات البشرة الحساسة للغاية باستخدام أي شكل من أشكال حمض الجليكوليك، سواء في المنتجات الموضعية، أو ضمادات التقشير المنزلية، أو إجراءات التقشير في الصالون.

بلسم بيرو:

لا يعتبر هذا البلسم مكوناً شائعاً للغاية، لكنه موجود في عدد قليل من منتجات العناية بالبشرة، والعطور، وأدوات النظافة، حيث يحتوي هذا المكون على رائحة القرفة الحلوة، ويشبه في تركيبته الزيوت العطرية، وهو مزيج من خمس مواد كيميائية، كلها شديدة التأثير على الجلد.

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