4 طرق لصنع مقشرات طبيعية لتحسين بشرتك

استخدام المقشرات يُعَدُّ طريقة فعّالة للحفاظ على بشرتك صحية ومتألقة، حيث تسهم في إزالة الخلايا الميتة، وتمنحها نضارة وحيوية. وتعد مقشرات الجسم وسيلة شائعة لتحقيق تقشير فعّال للبشرة. بالإضافة إلى المقشرات التجارية المتوفرة في الأسواق، يمكنك تحضير مقشرات منزلية بسيطة، باستخدام مكونات موجودة في مطبخك. سواءً كنت تفضلين الاسترخاء في الحمام، أو الاستمتاع بلحظات العناية الذاتية، فإن تقشير الجسم يقدم لك مزايا ملموسة، تضيف إلى جمالك ورفاهيتك. دعينا نستكشف معًا فوائد هذه العملية الجمالية، وكيفية استفادتك من المقشرات المصنوعة في المنزل.

ما فوائد مقشر الجسم؟

يساعد التقشير، باستخدام مقشر الجسم، أو باستخدام أنواع أخرى من المنتجات، مثل: الفرشاة، واللوفة، على تعزيز صحة بشرتك ومظهرها بطرق عدة.

ووفقاً للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، فإن التقشير يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقاً، لأنه يزيل الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة، ويحفز أيضًا إنتاج الكولاجين، ما يساعد بشرتك على البقاء ثابتة ومشرقة.

فائدة أخرى للتقشير، هي تحسينه فاعلية العلاجات الموضعية. وإذا قمت بتقشير بشرتك قبل وضع الكريم، على سبيل المثال، فسيكون الكريم قادرًا على التغلغل بشكل أعمق، بدلاً من البقاء على السطح.

مقشرات منزلية الصنع:

تفل القهوة:

هناك بعض الأدلة العلمية على أن الكافيين يساعد على تقليل ظهور السيلوليت.

في دراسة أجريت عام 2011، تم اختبار كريم يحتوي على الكافيين، ومكونات أخرى، على 78 مشاركًا. ووجدت الدراسة أنه بعد 12 أسبوعًا من الاستخدام، شهد المشاركون، الذين استخدموا الكريم، انخفاضًا ملحوظًا في ظهور السيلوليت لديهم. فيما وجدت دراسة سريرية، أجريت عام 2015 وشملت 15 شخصًا، نتائج مماثلة.

المكونات.. وطريقة التحضير:

- 1/2 كوب من القهوة المطحونة.

- ملعقتان كبيرتان من الماء الساخن.

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ.

- أضيفي القهوة المطحونة، والماء الساخن، إلى وعاء الخلط، واخلطي جيداً.

- أضيفي زيت جوز الهند، وإذا لزم الأمر أضيفي المزيد من القهوة المطحونة، أو المزيد من الزيت؛ للحصول على القوام المناسب.

- عندما تحصلين على القوام المناسب، ضعي الخليط في وعاء، واستخدميه.

مقشر السكر البني:

هو عنصر غير مكلف، ويمكن الحصول عليه بسهولة، ويقوم أيضًا بعمل رائع في تقشير بشرتك.

السكر البني ألطف على البشرة من ملح البحر، أو ملح إبسوم. وهذا يجعله مكونًا مثاليًا للبشرة الحساسة، لكن قد تجعل حبيبات السكر بشرتك لزجة، لذا تأكدي من شطفها جيدًا بعد التقشير.

المكونات.. وطريقة التحضير:

- 1/2 كوب من السكر البني.

- نصف كوب من الزيت من اختيارك، مثل: جوز الهند، أو الجوجوبا، أو الزيتون، أو اللوز، أو بذور العنب.

- زيت عطري (اختياري).

- يوضع السكر البني والزيت في وعاء الخلط.

- يخلطان جيداً، وإذا لزم الأمر يمكن إضافة المزيد من السكر أو الزيت؛ للحصول على القوام المناسب.

- إذا رغبت في ذلك، فأضيفي قطرة أو قطرتين من الزيت العطري المفضل لديك، وحركيه في الخليط.

- عندما تشعرين بالرضا عن قوام المقشر ورائحته، ضعيه في وعاء لاستخدامه.

مقشر ملح البحر:

يحتوي الملح على خصائص مضادة للجراثيم، تكون مفيدة لبعض الأمراض الجلدية. ويعد الملح، أيضًا، مادة حافظة، لذا إن مقشر ملح البحر سيكون قادرًا على الحفاظ على نفسه بشكل طبيعي. ننصحك باستخدام ملح البحر المطحون، لأن ملح البحر الخشن قد يكون قاسيًا جدًا على بشرتك.

المكونات.. وطريقة التحضير:

- 1/2 كوب من الملح البحري.

- 1/2 كوب زيت من اختيارك.

- زيت عطري (اختياري).

- يمزج ملح البحر والزيت في وعاء، وإذا لزم الأمر أضيفي المزيد من الملح أو الزيت؛ للحصول على القوام المناسب.

- إذا رغبت في ذلك، فأضيفي قطرة أو قطرتين من الزيت العطري المفضل لديك، وحركيه في الخليط.

- بمجرد أن تصبحي راضية عن قوام المقشر ورائحته، ضعيه في وعاء، لاستخدامه لاحقاً.

مقشر السكر بالشاي الأخضر:

الشاي الأخضر غني بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، وقد يفيد بشرتك بطرق عدة.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2013، قد تكون مستحضرات التجميل، التي تحتوي على الشاي الأخضر قادرة على تقليل الضرر، الذي الناتج عن أضرار أشعة الشمس وقد يلحق الجلد.

المكونات.. وطريقة التحضير:

- كيسان من الشاي الأخضر.

- 1/2 كوب من الماء الساخن.

- كوب من السكر البني.

- 1/4 كوب من زيت جوز الهند المذاب.

- أضيفي كيسَيْ الشاي إلى الماء الساخن.

- بعد ذلك، اتركي الشاي منقوعاً حتى يبرد.

- بينما يبرد الشاي، ضعي السكر البني في وعاء، وامزجيه جيداً مع زيت جوز الهند.

- بعد أن يبرد الشاي، أضيفيه إلى مزيج السكر. من المهم أن يكون الشاي باردًا، حتى لا يُذوّب السكر.

- إذا كان الخليط متفتتًا جدًا، فأضيفي المزيد من زيت جوز الهند، وإذا كان رطبًا جدًا، فأضيفي المزيد من السكر البني.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أفضل مقشرات البشرة

طرق تحضير مقشرات طبيعية مفيدة للبشرة