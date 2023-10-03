شكرا لقرائتكم خبر عن العلاجات الطبيعية لإزالة الرؤوس السوداء.. أبرزها استخدام البخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرؤوس السوداء هي نوع من أعراض حب الشباب التي تتشكل عندما تصبح بصيلات الشعر مسدودة بالزيت الزائد وخلايا الجلد الميتة والأوساخ، كما أن لها سطح مفتوح، ما يسمح للبقايا المحاصرة بالتأكسد والتحول إلى اللون الداكن وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





أسباب الرؤوس السوداء

تؤدي التقلبات الهرمونية، خاصة خلال فترة البلوغ، إلى زيادة إنتاج الرؤوس السوداء.

تتسبب الرطوبة والتعرق الزائد إلى تفاقم المشكلة، وكذلك استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة التي تسد المسام.

عادات العناية بالبشرة السيئة واتباع نظام غذائي غني بالأطعمة السكرية أو الدهنية قد يزيد من تفاقم الوضع.

طرق طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء استخدام البخار

إحدى الطرق الفعالة لتخفيف المسام وفتحها هي من خلال البخار هي البخار، فيجب أن يكون لديك ماء مغلي في وعاء. بعد ذلك، ضعي منشفة فوق رأسك وضعي وجهك فوق الماء المتصاعد من البخار لمدة 5-10 دقائق. سيساعد البخار على تنعيم الرؤوس السوداء، ما يسهل إزالتها.

التقشير باستخدام صودا الخبز

التقشير هو طريقة أخرى يمكنك من خلالها التخلص من الرؤوس السوداء من وجهك. يمكنك استخدام صودا الخبز، التي تعمل كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة. لاستخدام صودا الخبز كمقشر، اصنعي معجونًا عن طريق خلط كمية صغيرة من الماء فيه. بعد ذلك، دلكي المعجون بلطف على وجهك بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق المعرضة للرؤوس السوداء ثم اشطفيه جيدًا.

قناع العسل والقرفة

العسل والقرفة هما علاجان طبيعيان يمكنك استخدامهما لإزالة الرؤوس السوداء. في حين أن العسل معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا، فإن القرفة تساعد على تحسين الدورة الدموية. يمكنك استخدامها كقناع للوجه عن طريق خلط ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من القرفة للحصول على عجينة. ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل شطفه.

قناع بياض البيض

يمكن أن يكون بياض البيض أيضًا فعالاً في إزالة الرؤوس السوداء. تعمل عن طريق تضييق المسام وإزالة الشوائب، مما يجعلها أداة قيمة لمكافحة الرؤوس السوداء. يمكنك خفق بياض بيضة حتى الحصول على رغوة ثم وضعها على وجهك. ضعي منديلًا في الأعلى وضعي طبقة أخرى من بياض البيض. بمجرد أن يجف، يمكنك تقشير القناع بلطف.

عصير الليمون

يعمل عصير الليمون كمادة قابضة ومقشرة طبيعية بسبب محتواه من حامض الستريك. ضعي قطعة من القطن مبللة بعصير الليمون على المناطق المصابة، واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيها. لكن كوني حذرة إذا كانت بشرتك حساسة، لأن عصير الليمون يمكن أن يسبب الجفاف.