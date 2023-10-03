شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة بيضاء وسط العين عند استخدام الفلاش يشير إلى الإصابة بسرطان الشبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر خطر الإصابة بمرض سرطان العين بين العديد من الأشخاص، وفي التقرير التالي سنوضح علامات السرطان في وقت مبكر، وذلك وفقًا لما نشره موقع express البريطاني.





فالعين عندما يسقط عليها ضوء الفلاش أثناء التصوير يظهر لونها أحمر وفى نصف اللون الأحمر نقطة صغيرة بيضاء، وهذا اللون الأحمر هو لون الأوعية الدموية الموجود فى طبقات العين، والنقطة البيضاء هو انعكاس الضوء على القرنية نتيجة سقوط الضوء عليهم، ما يدل هذا على اكتشاف ورم خطير يظهر فى عين الأطفال تحديدًا من الشبكية.

ومن جانبها حذرت الدكتورة روشني باتيل، أخصائية البصريات في Lenstore من أن "الانعكاس الأبيض" في العين عند التقاط الصورة يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالورم الأرومي الشبكي.

وأوضحت الأخصائية أن هذا النوع من سرطان العين يبدأ في شبكية العين ويظهر عند الأطفال الصغار في الغالب، وهو نوع نادر من السرطانات، فقد يكون من الصعب تحديد الأعراض ولكن العلامات الأكثر شيوعًا هي انعكاس أبيض وهى النقطة البيضاء التي تظهر بعد التصوير بالفلاش وانخفاض الرؤية.

وشملت أعراض سرطان العين بين الأطفال:

1.على استمرار الطفل في فرك عينه.

2.الجزء الملون من العين (القزحية) يتغير لونه.

3. تورم حول العين.

4. حركات العين غير المنضبطة.

5.ألم في إحدى العينين أو كلتيهما.

6. وشملت الأعراض الرئيسية هي توهج أبيض أو انعكاس أبيض في وسط العين (البؤبؤ).

وفى ذات السياق قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الورم الأرومي الشبكي أكثر شيوعًا عند الأطفال، فإنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص في أي عمر، يمكن أن يؤثر الورم الأرومي الشبكي على إحدى العينين أو كلتيهما.

كما حذرت هيئة الخدمات من نوع من سرطان العين يعرف باسم الأورام الميلانينية المشيمية وتحدث هذه عادة في الجزء الخلفي من العين على المشيمية، التي تقع خلف شبكية العين، فإن انخفاض الرؤية والأضواء الساطعة عادة ما تكون العلامات الحمراء الأكثر شيوعً ، وبجانب الأعراض شائعة أيضًا في حالات مثل انفصال الشبكية، وهي أيضًا خطيرة جدًا.