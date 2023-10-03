شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لمكافحة عدوى الجرب بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجرب مرض جلدي وهو شديد العدوى، في حين أن العلاج الطبي ضروري للقضاء على الجرب بشكل فعال، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية للجرب التي يمكن أن توفر الراحة من أعراضه مثل الكركم والقرنفل وغيرها يمكن أن تفعل المعجزات، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الجرب وعلاجاته، وفقًا لما نشره موقع "pinkvilla".

ما هو الجرب؟

الجرب هو مرض جلدي شديد العدوى ويسبب الحكة والالتهاب والقروح وسماكة قشرة الجلد، وهو ناجم عن سوس الاستجماتيد يسمى Sarcoptes scabiei، والذي يصيب العدوى عن طريق اختراق البشرة ، يمكن أن يؤثر هذا الطفيل على أكثر من 150 نوعًا مختلفًا مما يسبب حالات عدوى خفيفة إلى خطيرة يمكن أن تنتقل عن طريق ملامسة الأشخاص أو الأشياء المصابة، هذه العث، بمجرد ملامستها للجلد، يمكن أن تؤدي على الفور إلى العدوى بين عشية وضحاها.

أعراض الجرب

الحكة الشديدة: العلامة المميزة للجرب هي الحكة الشديدة، وغالبًا ما تكون أسوأ في الليل.

الطفح الجلدي: غالبًا ما يظهر طفح جلدي أحمر يشبه البثور، خاصة في المناطق التي يكون فيها العث أكثر نشاطًا.

البثور والقروح: يمكن أن يؤدي خدش المناطق المصابة إلى ظهور بثور وقروح مفتوحة وبقع قشرية على الجلد.

الالتهابات الثانوية: بسبب الخدش المستمر يمكن أن يؤدي الجرب إلى التهابات جلدية بكتيرية، مما قد يسبب أعراض إضافية مثل القيح وزيادة الاحمرار والألم.

الأعراض العامة: في الحالات الشديدة أو عند تركه دون علاج، يمكن أن يؤدي الجرب إلى حكة وطفح جلدي أكثر انتشارًا، مما يؤثر على مناطق أكبر من الجسم.

العلاجات المنزلية للجرب 1. زيت النيم:

يمكن لزيت النيم أن يقتل عث الجرب ويمنعهم من التكاثر، كما أنه يساعد في تخفيف الألم والحكة، وهو أمر رائع لعلاج أعراض الجرب

2. رذاذ زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي يستخدم بشكل متكرر كعلاج منزلي لمختلف الأمراض الجلدية. وذلك لأنه يحتوي على مكونات نشطة تسمى terpenoids، والتي لها تأثيرات مضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، وشفاء الجروح.

3. معجون الكركم:

يحتوي الكركم على مادة الكركمينويد وهي مضادات أكسدة قوية، ومضادة للالتهابات، ومضادة للأورام، ومضادة للتكاثر، ومضادة للميكروبات، وهذا يعني أنه يمكن أن يمنع أو يقاوم نمو وانتشار الطفيلي داخل خلايا الجلد ويساعد أيضًا في تخفيف الأعراض مثل الألم والاحمرار والحكة .

4. حمام البوراكس وبيروكسيد الهيدروجين:

يحتوي البوراكس أو بورات الصوديوم على عوامل مضادة للبكتيريا والفطريات والتي تم استخدامها على نطاق واسع في المستحضرات الصيدلانية مثل المساحيق الطبية ومستحضرات الجلد وغسول الفم ومعجون الأسنان ، يُعرف بيروكسيد الهيدروجين أيضًا بخصائصه المضادة للبكتيريا ، قد يساعد التطبيق الموضعي للبوراكس وبيروكسيد الهيدروجين في تحسين الأعراض.

5. جل الصبار:

يوفر جل الصبار خصائص مهدئة وعلاجية للبشرة المصابة، يمكن أن يساعد أيضًا في علاج حكة الجلد ومحاربة الجرب، وذلك بسبب خصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات، وفي إحدى الدراسات، وجدوا أن جل الصبار يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها علاج وصفة طبية يسمى بنزوات البنزيل للجرب .