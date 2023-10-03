فوائد الفلفل الأسود للتخسيس وحرق الدهون المتراكمة

بيروت - نادين محمد - الفلفل الأسود غنيٌّ بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحيَّة والألياف الغذائيَّة. و إدراج الفلفل الأسود في النظام الغذائي اليومي يُساعد في إنقاص الوزن وتفتيت الدهون المتراكمة في الجسم، وذلك لاحتواء هذا التابل على مادة الـ"بيبرين" القادرة على خفض نسبة الدهون، ومكافحة السمنة عبر منع تشكّل خلايا دهنية جديدة.

و أي مزيج مع الفلفل الأسود يمكنه أن يبطئ الجسم في مرحلة تكوين الخلايا الدهنية من الأساس، من ثم يساعد في السيطرة على السمنة، ويحمي الجسم من التكتلات الدهنية، وهو ما يفسر أن بعض الأشخاص يزيدون في الوزن أسرع من أشخاص آخرين، حيث إن طريقة التغذية والعناصر التي نتناولها تلعب دوراً أساسياً في ذلك.

تعرفي الى فوائد الفلفل الأسود للتخسيس وطريقة استخدامه بوصفات تساعدك على حرق الدهون.

إستخدامات الفلفل الأسود لإنقاص الوزن

الصورة من موقع Freepik

زيت الفلفل الأسود

يمكنكِ شراء زيت الفلفل الأسود النقي من الصيدلية، وإضافة قطرة واحدة من هذا الزيت إلى كوب من الماء. تناولي المشروب هذا قبل تناول وجبة الإفطار، يمكنك أيضًا وضع هذا الزيت على بشرتك لعلاج الالتهابات الجلدية.

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شاي الفلفل الأسود

يعتبر شاي الفلفل الأسود، الذي يعد سهل التحضير، من أفضل الطرق لاستهلاك الفلفل الأسود بهدف فقدان الوزن.

مكونات الشاي:

الفلفل الأسود

الزنجبيل

الليمون

العسل

قرفة

استخدمي ¼ ملعقة من كل مكون، فقط الفلفل الأسود يُضاف منه ضعف الكمية على الماء الساخن، ويغطى حتى يهدأ ثم تناوليه قبل وجبة الإفطار.

الفلفل الأسود والعسل

المكونات

كوب ماء

ملعقة صغيرة من العسل

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج



طريقة التحضير:

يُغلي كوب من الماء، ثم يُضاف العسل والفلفل الأسود، ويُقلب جيدًا ويترك حتى يهدأ إلى درجة حرارة الغرفة قبل الشرب.

هذا الخليط بمثابة مياه للتخلص من السموم عند استهلاكها في الصباح، العسل هو طريقة للتحلية الطبيعية التي تعزز المذاق، وهو أيضًا عامل مضاد لمرض السكر. ومن ثم، يعتبر تناول الفلفل الأسود والعسل لفقدان الوزن خيارًا صحيًا.

الفلفل الأسود لتنحيف البطن

الصورة من موقع Freepik



تعتبر منطقة البطن من أكثر مناطق الجسم التي تتراكم فيها الدهون بحيث يصعب التحلص منها مثل باقي المناطق بالجسم، ويساعد الفلفل الأسود على التخلص من دهون البطن الزائدة والقضاء عليها، وإليكم طريقة تحضيره:

المكونات

ملعقة كبيرة من خل التفاح

عصير ليمونة

رشة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

- نضع المكونات جميعها في كوب من الماء المغلي ونخلطها جيداً ببعضها.

- نشرب المزيج قبل تناول كل وجبة ونداوم على شربها لمدة أسبوع، وبعد مرور خمس أيام سنلاحظ خسارة الوزن في منطقتيّ البطن والأرداف.

بعدما تعرفتِ الى فوائد الفلفل الأسود للتخسيس وحرق الدهون المتراكمة ، تابعي الآن كيف يمكن حرق الدهون بطريقة طبيعية