شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب استخدام خافض الحرارة بعد التطعيم لحديثى الولادة؟.. استشارى توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التطعيمات الإجبارية من أهم التطعيمات التي يجب أن يحصل عليها الرضع لتعزيز مناعتهم والحفاظ على صحتهم طوال العمر، وتوفر الدولة هذه التطعيمات مجانًا لحديثى الولادة، ومن الأعراض الشائعة التي تحدث بعد التطعيم السخونية وارتفاع درجة الحرارة، وتحتاج كل أم لمعرفة كيفية التعامل مع ارتفاع درجة حرارة الرضيع بعد الحصول على التطعيم، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

قالت الدكتورة هيام خيرى، استشاري الاطفال وحديثي الولادة، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه يجب إعطاء الطفل خافض الحرارة عندما ترتفع درجة حرارته فقط بعد التطعيم ولا يتم إعطاء خافض الحرارة كإجراء وقائى.

وأوضحت أنه عندما ترتفع درجة حرارة الطفل وتصل لـ 38 يجب إعطاء مادة الباراسيتامول الخافضة للحرارة والمناسبة لحديثى الولادة، وتعطى حسب وزن الطفل من نقطة إلى نقطتين لكل كيلو من وزن الطفل.

ونصحت بضرورة عمل الكمادات على الدماغ والأماكن التي يوجد بها أوردة دموية كبيرة مثل: تحت الإبط والفخذين، حتى تمتص الكمادات حرارة الجسم وتخفضها.

وأكدت أنه بعد حصول الطفل على التطعيم يجب فور الذهاب للمنزل عمل كمادات مكان الحقن على الفخذين لتقليل الألم والالتهاب والتورم مكان الحقن.

وتابعت أن ارتفاع درجة حرارة الطفل علامة على أن مناعة الطفل بدأت تعمل ضد الفيروس الذى تم حقنه به فى اللقاح، وكذلك تدل على أن نوع التطعيم جيد وتم إعطائه بشكل صحيح للطفل.