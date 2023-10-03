شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: كوب من الشاى يوميا يقلل خطر الإصابة بمرض السكر بمقدار النصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة أن شرب الشاي يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار النصف، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستمتعون بكوب واحد على الأقل من الشاي الداكن يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة القاتلة من أولئك الذين لا يشربونه أبدا.

وحسب الدراسة المنشورة في موقع جريدة " the sun"، ساعد الشاي الأشخاص على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.

وكشفت أن شرب أي نوع من الشاي، بما في ذلك الشاي الأخضر، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان يوميًا بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا كوبًا مطلقًا.

وقال البروفيسور تونزي وو، من جامعة أديليد في أستراليا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي على إدارة نسبة السكر في الدم، وكانت الفوائد أكثر وضوحًا بين شاربي الشاي الداكن يوميًا."

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ولكن لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك، وكان الأشخاص الذين شربوا الشاي الأسود فقط أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 8%.

حيث أن شرب الشاي الداكن كل يوم لديه القدرة على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتطوره من خلال التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم".