شكرا لقرائتكم خبر عن تجربتي مع تمر العجوة للحمل والبشرة والجهاز المناعي فو ائدها مذهله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعرف تمر العجوه بانه عبارة عن بلح رطب مجفف ذات قيمة غذائية عالية، حيث انه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة الضرورية لجسم الانسان، كما له دور فعال للوقاية من العديد من الامراض، ولذا نسرد لكم من خلال موقع بوابة الخليج تجارب الكثير من الاشخاص مع تمر العجوة، مع ذكر فوائد التمر للصحة العامة والحمل والبشرة، فتابعوا التالي.تجربتي مع تمر العجوة

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تجربتي مع تمر العجوة، كانت من افضل التجارب ويرجع ذلك للفوائد العديدة التي تحصلت عليها من خلال تناول تمر العجوة، ويتوضح ذلك فيما يلي:

انني ابلغ من العمر ثلاثون عاما وكنت اعاني من ضعف في الصحة العامة والجهاز المناعي، وتوضح ذلك على بشرتي فأصبحت تظهر بمظهر اكبر في العمر.

وقد سمعت عن فوائد تمر العجوة العديدة لصحة الجسم، ومن ثم فتناولت سبع تمرات على الريق بشكل يومي.

وبعد مرور حوالي اسبوعان لاحظت النتيجة الفعالة على صحتي، فأصبحت استطيع ان امارس حياتي بصورة طبيعية دون الشعور بالتعب والدوخة، ويعود ذلك لفاعلية تمر العجومة في التعزيز من وظيفة الجهاز المناعي

كمات تحسنت بشرتي فأصبحت اكثر اشراق ونضارة، وتوضح ذلك أيضا على مظهر شعر راسي فاصبح رطبا ولامعا بصورة واضحة.

ومن ثم علمت ان تمر العجوة من اقوى المصادر الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن الهامة، فيحتوي على مجموعة وفيرة من الفيتامينات والحديد والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والزنك.

ولذا اوصانا رسولنا محمد علية افضل الصلاة والسلام في الحديث الشريف” مَن وجَدَ تَمرًا؛ فليُفطِرْ عليهِ، فإنْ لم يَجِدْ تَمرًا؛ فليُفطِرْ على الماءِ”.

ومن خلال هذه التجربة أوجه نصيحتي للجميع بتناول تمر العجوة بانتظام وبوجه خاص على الريق، لما له من فوائد عديدة وهامة لجسم الانسان.

تجربتي مع تمر العجوة للحملأوضحت كذلك احدى السيدات الحوامل تجربتها، حول تناول تمر العجوة اثناء فترة حملها فقالت الاتي:لقد تناولت تمر العجوة اثناء حملي لما له من فوائد عددية تعود على صحتي وصحة الجنين، فيحتوي التمر على عدد كبير من الالياف التي تعالج الإمساك.

كما انه من المصادر الغذائية التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، فضلا عن انه مصدر هام للبروتين.

وتجدر الإشارة ان تناول التمر كذلك له دور هام للتأثير الإيجابي على الصحة النفسية، حيث انه يؤثر على عمل الهرمونات ويساعد على تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الإصابة بالاكتئاب الذي تصاب به الحامل طوال فترة الحمل.

ويحتوي التمر كذلك على نسبة عالية من السكريات التي تغذي الحامل طوال فترة الحمل، بالإضافة الي انه يعد من اهم المصادر الغذائية التي تحتاجها الحامل طوال فترة الحم

ل.

ولكن يجب التنويه انه يجب على المرآه الحامل استشارة الطبيب المختص، قبل تناول التمر، وذلك لأنه في بعض الاحول يكون له اثار جانبية سلبية عند تناوله بكمية كبيرة.فائدة تمر العجوة للبشرة

بعد ان ذكرنا في الفقرات السابقة تجارب الاشخاص حول استخدامهم لتمر العجوة، وفائدته على الصحة العامة وفوائده العددية للحامل، فسوغ نذكر كذلك من خلال هذه الفقرة، ما هي فائدة تمر العجوة للبشرة، وذلك على النحو التالي:

من ضمن فوائد تمر العجوة العديدة دورة الهام في التحسين من صحة البشرة وكذلك ملمس الجلد، فيصبح اكثر نعومة واشراق.

وبفضل الفيتامينات والمعادن المتواجدة في تمر العجوة، فيساعد على رطوبة البشرة، وتأخير علامات تقدم العمر التي تطرا عليها.

كما يحافظ على ليونة البشرة، ويحمي من التشققات الناتجة عن الجفاف بعد التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

فوائد تمر العجوة لصحة الجسم

نبين من خلال النقاط التالية ما هي فوائد تمر العجوة العديدة لصحة الجسم، وهي على النحو التالي:

يساعد تمر العجوة على منع الإصابة بفقر الدم.

يساعد على التحسين من عمل الدماغ، وذلك من خلال تعزيز عمل الاعصاب.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة والحيوية العالية، ومن ثم ينصح المتزوجون بتناول تمر العجوة فيعزز من العملية الجنسية لكلا من الزوجين.

يعالج السحر والحسد والسموم والطاقة السلبية المتواجدة في الجسم.يحسم من عملية الهضم وذلك بفضل احتوائه عل نسبة وفيرة من الالياف ومن ثم يساعد على التخلص من الإمساك وبوجه خاص اثناء فترة الصيام.

يعزز تمر العجوة كذلك من الجهاز المناعي ويساعد على الوقاية من العديد من الامراض.

يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويحسن من الانتصاب لدى الرجال كما يبطئ من سرعة القذف.

كما لا يمكن التغافل عن دور التمر في ادرار لبن الرضاعة الطبيعية، كما ان تناول التمر اثناء فترة الحمل يساعد على الحد من خطر الإصابة بتسمم الحمل.

يساعد تمر العجوة على تحفيز عضلات عنق الرحم، وذلك لتيسير عملية الولادة.

يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون ويقلل من ضغط الشرايين لدى الحامل.

يساعد التمر على تقوية الذاكرة وتنشيطها، مما يساعد على الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

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يعالج تصلب الشرايين، فيساعد على خفض مستوى الدهون المتأكسدة المتواجدة في الشرايين.تمر العجوة لعلاج السحر

من المعروف أن التمر ذكر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، حيث توضحت كذلك فائدته في علاج السحر والحسد والمس ويتمثل ذاك على النحو التالي:

ذكر التمر في سورة الرحمن في الآية رقم 11 في قو الله تعالي” فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأكْمَامِ”

كما أوصى رسولنا الكريم علية افضل الصلاة والسلام على ان تناول التمر يساعد على الوقاية من الامراض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” – مَن تَصَبَّحَ بسَبْعِ تَمَراتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذلكَ اليومَ سُمٌّ، ولا سِحْرٌ” ويبين هذا الحديث الشريف ان التمر يقي من الحسد والسحر.

كما قال رسول الله علية افضل الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها” يا عائِشَةُ، بَيْتٌ لا تَمْرَ فيه جِياعٌ أهْلُهُ، يا عائِشَةُ، بَيْتٌ لا تَمْرَ فيه جِياعٌ أهْلُهُ -أوْ جاعَ أهْلُهُ- قالَها مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاثًا”

وتجدر الإشارة ان هناك بعض الدراسات والأبحاث التي أجريت لتأثير التمر عل بطلان مفعول السحر، وذلك بفضل احتوائه على عنصر الفسفور الذي يحتوي على عدد كبير من الالكترونيات السالبة، التي تبطل مفعول الشحنات الموجة فيما يخص الجن والشياطين.الاثار الجانبية الناتجة عن الاكثار من تناول التمر

على الرغم من فائدة التمر العديدة لصحة الجسم، الا ان الافراط في تناوله يسبب الكثير من الامراض والعوارض السلبية ويتمثل ذلك فيما يلي:

يسبب الافراط في تناول تمر العجوة في زيادة الوزن.

ينتج عنه تسوس الاسنان وذلك في حالة عدم تنظيفها بعد تناوله.

يسبب ارتفاع معدل السكر في الدم وبوجه خاص لمرضي السكر.

من الممكن ان يسبب الإصابة بالإسهال في حالة تناوله بكميات كبيرة، وكذلك الإصابة بالانتفاخ ووجع المعدة.

أسئلة شائعة

ما هي فوائد تناول التمر على الريق؟

يساعد تناول التمر على الريق بتوفير جزء هام من السعرات الحرارية الهامة والبروتينات والالياف والكربوهيدرات، وكذلك الكثير من المعادن ومضادات الاكسدة التي تعزز من عملية الهضم وكذلك محاربة امراض القلب والامراض المزمنة مثل مرض السرطان والسكري.ما هي الامراض التي يعالجها تمر العجوة؟

يعالج تمر العجوة امراض القلب وامراض الجهاز الهضمي، كما يعالج الضعف الجنسي ويعزز من عمل الاعصاب وصحة الدماغ.