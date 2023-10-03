أسباب تقلصات عضلات الساق وطرق التخلص منها

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة لتقلصات العضلات وهو شد مفاجئ وغير متوقع لعضلة واحدة أو أكثر. وقد يكون تقلص العضلات مؤلمًا للغاية ويُطلق عليه أحيانًا التيبُّس العضلي .

يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة أو العمل الشاق خاصة في الأجواء الحارة إلى تقلصات مؤلمة في العضلات. و على الجانب الآخر تُسبب بعض الأدوية والأمراض أيضًا تقلصات في العضلات.



أسباب وأعراض تقلصات الساق

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تحدث التقلصات العضلية المؤلمة بشكل أساسي في عضلات الساق، وغالبًا في ربلة الساق. وتستمر عادةً من ثوانٍ إلى دقائق. وبعد أن تزول، قد تشعر بألم في المنطقة المصابة يستمر لساعات أو أيام.

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أسباب تقلصات العضلات

يمكن أن يحدث تقلص العضلات بعد استخدام عضلة ما استخدامًا شاقًا، أو نتيجة فقدان سوائل الجسم عن طريق العرق. فلا تكون أغلب التقلصات العضلية مؤلمة. لكن بعضها قد يكون مرتبطًا بمشكلة طبية مثل:

1-نقص تدفق الدم

قد يسبب ضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى الساقين حدوث تقلصات مؤلمة في الساقين والقدمين أثناء ممارسة التمارين الرياضية. وعادةً تتوقف تلك التقلصات بعد التوقف عن التمرين.

2- ضغط الأعصاب

يمكن للضغط على الأعصاب الموجودة في العمود الفقري أن يسبب تقلصات مؤلمة في الساقين. وعادةً يزداد الألم سوءًا مع المشي.

3-نقص المعادن

قد يسبب احتواء النظام الغذائي على كميات ضئيلة من البوتاسيوم أو الكالسيوم أو المغنيسيوم تقلصات الساق. وغالبًا تسبب الأدوية الموصوفة لعلاج ارتفاع ضغط الدم زيادة التبول، ويؤدي ذلك إلى استنزاف المعادن من الجسم.

عوامل الخطر للتقلصات العضلية

تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالتقلصات العضلية المؤلمة ما يلي:

1-العمر

يفقد كبار السن بعضًا من الكتلة العضلية. ثم تفقد العضلات قدرتها على العمل بقوة ويمكن أن يصيبها الإجهاد بسهولة أكبر.

2-الحمل

تعد التقلصات العضلية المؤلمة شائعة الحدوث خلال فترة الحمل.

3-مشاكل صحية

يمكن أن تزيد الإصابة بداء السكري أو الأمراض التي تنطوي على مشكلات في الأعصاب أو الكبد أو الغدة الدرقية من خطر الإصابة بالتقلصات العضلية المؤلمة.

4-الوزن

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالتقلصات العضلية المؤلمة.

متى تزور الطبيب؟

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عادةً تختفي التقلصات العضلية المؤلمة من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى رعاية طبية في الأغلب. ولكن استشر طبيبًا بشأن التقلصات المؤلمة التي:

تسبب شعورًا حادًا بالانزعاج.

تؤدي إلى تورم الساق أو الاحمرار أو التغيرات الجلدية.

تكون مصحوبة بضعف العضلات.

الوقاية من أسباب تقلصات العضلات

قد تساعد هذه الخطوات على الوقاية من التقلصات المؤلمة:

1- تناول الكثير من السوائل

الصورة من موقع AdobeStock

تحتاج العضلات إلى السوائل لتؤدي وظائفها على نحو صحيح. يجب الحرص على تناول السوائل بانتظام أثناء ممارسة الأنشطة. وبعد الانتهاء منها، استمري في تناول الماء أو السوائل الأخرى الخالية من الكافيين.

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2-ممارسة تمارين إطالة العضلات

عليك ممارسة التمارين الرياضية و خاصة تمارين الإطالة برفق لبعض الوقت قبل وبعد التمارين. ولتجنب الإصابة بتقلصات الساق المؤلمة ليلاً، يمكنك ممارسة تمارين الإطالة قبل النوم أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، مثل ركوب دراجة ثابتة لبضع دقائق قبل النوم، على الوقاية من التقلصات المؤلمة أثناء النوم.

يمكن أن يساعد تمدد المنطقة التي بها شد عضلي في تحسين أو إيقاف حدوث التشنج. في ما يلي تمارين إطالة عضلات الربلة والفخذين والظهر والرقبة.

استلقي مع مد ساقك عن طريق توجيه أصابع قدميك نحو رأسك أو شدها وانتظري لبضع ثوان أو حتى يتوقف التشنج.

يمكنك أيضًا استخدام رباط أو حزام ملفوف حول قدمك لسحب الجزء العلوي من قدمك نحوك برفق.

قفي وضعي وزنك على ساقك المتشنجة مع ثني ركبتك قليلًا، ثم قفي على أطراف أصابعك لبضع ثوان واندفعي للأمام مع الساق مع الحفاظ على استقامة الساق.

الطريقة الأولى والأسهل لتمديد تشنج الظهر هي المشي، مما قد يؤدي إلى إرخاء عضلات الظهر وتخفيف التشنج، ولكن يمكنك المشي بخطى بطيئة وثابتة لإرخاء عضلات ظهرك.

المصدر : موقع هيلث