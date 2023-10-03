شكرا لقرائتكم خبر عن ما اللقاحات المعتمدة على تقنية"mRNA"من كورونا للسرطان والتى قادت لـ نوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Newscientist ، إنه كان هناك اهتماما منذ فترة طويلة باستخدام تقنية mRNA طبيًا لتوجيه الخلايا البشرية لتصنيع البروتينات التي لا تصنعها عادةً، ولكن إذا تم حقن mRNA المُصنَّع في الجسم، فإنه يبدو مشابهًا لـ mRNA الذي تنتجه البكتيريا، وبالتالي يتم تدميره بواسطة مواد كيميائية مناعية مختلفة.

أثناء وجودهما في جامعة بنسلفانيا في التسعينيات، توصلا كل من كاتالين كاريكو ودرو وايزمان إلى طريقة لتعديل الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)المركب كيميائيًا بحيث يبدو مثل النسخة التي تصنعها خلايا الثدييات بشكل طبيعي - وبالتالي تجنب الهجوم المناعي.

في لقاح كورونا، يحتوي الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) على تعليمات لصنع بروتين سبايك لفيروس كورونا، وهو جزيء الجزء الخارجي من جزيئات الفيروس، عندما يتم إعطاء اللقاح لشخص ما، تبدأ خلاياه في إنتاج هذا البروتين، مما يؤدي إلى استجابة مناعية طبيعية، لذلك لقد ذهبت جائزة نوبل للطب لهذا العام إلى عمل الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) في تطوير لقاحات كورونا.

وقال الموقع، لقد تم طرح لقاحات موديرنا وفايزر Moderna وPfizer/BioNTech على نطاق واسع في البلدان ذات الدخل المرتفع اعتبارًا من أوائل عام 2021 في البداية، نجحوا بشكل كبير في منع الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا، وهي أقل نجاحًا في الوقاية من العدوى بمتغيرات أوميكرون للفيروس، والتي بدأت في الانتشار في أواخر عام 2021. ومع ذلك، لا تزال اللقاحات فعالة في الحد من شدة المرض ومنع الوفيات.

كيف يغير mRNA الطريقة التي نعالج بها الأمراض من الأنفلونزا إلى السرطان؟

استأنفت العديد من البلدان في النصف الشمالي من الكرة الأرضية مؤخرًا إطلاق حملات تعزيز ضد فيروس كورونا قبل موجة الشتاء المتوقعة للفيروس - على الرغم من وجود جدل حول ما إذا كان ينبغي تقديمها الآن لمعظم الناس أو فقط لأولئك الأكثر عرضة للخطر .

قال توماس بيرلمان، أمين لجنة جائزة نوبل للفسيولوجيا أو الطب، في إعلان صدر يوم 2 أكتوبر، إن لقاحات mRNA لفيروس كورونا ساعدت في منع عدد لا يحصى من الوفيات والاعتلال الصحي الشديد الناجم عن فيروس كورونا، ومكنت المجتمعات من الانفتاح مرة أخرى، "كان للعمل تأثير كبير على المجتمع خلال الوباء الأخير."

وقال بيرلمان إن الميزة الأخرى لتقنية mRNA هي أنها تسمح بإنتاج اللقاحات بسرعة أكبر ضد أي فيروسات جديدة، مثل جائحة أنفلونزا الطيور، مضيفان بأن "اللقاحات المستقبلية المعتمدة على mRNA لديها القدرة على أن تصبح قابلة للتطوير وسريعة ومرنة."

واكد الموقع أن جائزة نوبل حصل عليها العالمان في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2023 إلى كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لعملهما على كيفية تفاعل mRNA مع جهاز المناعة لدينا، والذي كان له دور فعال في تطوير لقاحات كورونا.

وقد مُنحت كاتالين كاريكو ودرو وايزمان الجائزة لعملهما في مجال تغيير خيوط الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) المتغيرة كيميائيًا، مما جعل من الممكن استخدامها في اللقاحات.

تم ترخيص هذه التكنولوجيا من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا Moderna وكذلك شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech – حيث ذهب كاريكو للعمل – والتي تعاونت بعد ذلك مع شركة Pfizer المتعددة الجنسيات، وأدى ذلك إلى ظهور اثنين من لقاحات كورونا الرئيسية المستخدمة في البلدان ذات الدخل المرتفع، من شركة موديرنا وشركة فايزر/ بيونتك.

وقال الموقع، إن تقنية mRNA هو جزيء "مرسال " يسمح بنقل المعلومات الوراثية المخزنة في الحمض النووي، في نواة الخلية، إلى مصانع صنع البروتين تسمى الريبوسومات في أماكن أخرى من الخلية.

ووفقا لموقع" BBC "، كانت هذه التكنولوجيا تجريبية قبل الوباء، ولكن تم تقديمها الآن لملايين الأشخاص حول العالم لحمايتهم من فيروس كورونا الخطير، ويجري الآن البحث عن نفس تقنية mRNA لعلاج أمراض أخرى، بما في ذلك السرطان.

وقالت لجنة جائزة نوبل: "إن الفائزين ساهموا في المعدل غير المسبوق لتطوير اللقاحات خلال أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث، حيث تعمل اللقاحات على تدريب الجهاز المناعي على التعرف على التهديدات مثل الفيروسات أو البكتيريا ومكافحتها.

تعتمد تكنولوجيا اللقاحات التقليدية على نسخ ميتة أو ضعيفة من الفيروس أو البكتيريا الأصلية - أو باستخدام أجزاء من العامل المعدي.