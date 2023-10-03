شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن إنشاء أول مصنع.. اعرف خطوات فصل البلازما عن كرات الدم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سياق حديثه بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مشروع إنتاج البلازما خلال عام 2026

وتحدث الرئيس السيسي، عن مشروع البلازما قائلا: "وأنا وزير للدفاع فكرت في مشروع البلازما والدولة المصرية فكرت فيها ومنجحتش.. لكن تم وضع الهدف والإصرار عليه.. الموضوع ده كان من ساعة 2012 وأنا بحاول المشروع ده يطلع النور.. في الوقت ده كل الشركات العالمية اللى لها اسم ممكن تستخدم لم تتعاون معنا لغاية لما واحنا مٌصرين نجيب.. ونتكلم وندي كل حاجة بس نعمل المشروع على أسس، وتكون شراكة تحمل اسم الشركة العالمية، وتكون معانا في كل الإجراءات علشان المصداقية الكاملة للاسم اللى هنتحرك فيه".

وفي تصريح خاص لليوم السابع، أوضح الأستاذ الدكتور عبد العظيم الحفني أستاذ المناعة - كلية الطب جامعة عين شمس، أن مشروع البلازما تم التخطيط له منذ عدة سنوات في إطار اهتمام الدولة بالرعاية الصحية، وهذا المشروع سيوفر عددًا من الأدوية المشتقة من البلازما التي لها تأثير إيجابي للعلاج والوقاية من أمراض كثيرة.

وهنا أجاب أستاذ المناعة، على معنى أو ما هي البلازما؟.. وهي:

البلازما هي إحدى مكونات الدم ، عبارة عن سائل أصفر فاتح خفيف بدون الخلايا الدموية تشكل حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في الجسم .

وتحتوي البلازما على العديد من المكونات الهامة للجسم في الصحة وعلاج الأمراض، وهي:

-تتكون في الغالب من الماء (تصل إلى 95% من حجمها).

-تحتوي على بروتينات مذابة (6-8%) (مثل ألبومين الدم، والجلوبيولين، والفيبرينوجين) والجلوكوز، وعوامل التجلط الغير نشطة، والاملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلوريد وغيرها) والأكسجين وثاني أكسيد الكربون والهرمونات، والإنزيمات.

-الأجسام المضادة مما يساعد على حماية الجسم من العدوى واضطرابات الدم الأخرى.

وهذا الأمر يجعل البلازما خيارا أمثل للمساعدة في العلاجات ويساعد في استخدامها بكثرة في المجالات الطبية والعلاجية.

كيف يتم طريقة التبرع بالبلازما؟

أكمل حديثة لليوم السابع أستاذ المناعة، أنه يمكن تبرع الأشخاص الأصحاء بالبلازما بعد التأكد من ملائمة حالتهم الصحية وخلوهم من الامراض المعدية بحيث يتم التبرع بالدم كاملا ويفصل منه البلازما ثم يعاد له باقي دمه من الخلايا في نفس الجلسة، أي يتم أخذ البلازما وترك كرات الدم الحمراء.

وتُفصل البلازما عن الدم عن طريق تدوير أنبوب من الدم الطازج يحتوي على مضاد للتخثر في جهاز طرد مركزي حتى تسقط خلايا الدم في قاع الأنبوب، ثم تُسحَب البلازما.

و بعد عملية التجميد يمكن تخزينُ البلازما المجمَّدة في غضون 24 ساعة من الجمع لمدَّة تصل إلى سنة كاملة ويدون عليها الفصيلة A,B,AB,O. وكذلك RH إيجابي ام سلبي للتقيد بالفصيلة عند نقل البلازما للمرضى.