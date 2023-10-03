شكرا لقرائتكم خبر عن تعالج أمراض كثيرة أبرزها المناعية وكورونا.. تعرف على أهمية البلازما لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سياق حديثه بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح مشروع إنتاج البلازما خلال عام 2026

وتحدث الرئيس السيسى، عن مشروع البلازما قائلا: "أنا وزير للدفاع فكرت فى مشروع البلازما والدولة المصرية فكرت فيها ومنجحتش.. لكن تم وضع الهدف والإصرار عليه.. الموضوع ده كان من ساعة 2012 وأنا بحاول المشروع ده يطلع النور.. فى الوقت ده كل الشركات العالمية اللى لها اسم ممكن تستخدم لم تتعاون معنا لغاية لما واحنا مٌصرين نجيب.. ونتكلم وندى كل حاجة بس نعمل المشروع على أسس، وتكون شراكة تحمل اسم الشركة العالمية، وتكون معانا فى كل الإجراءات علشان المصداقية الكاملة للاسم اللى هنتحرك فيه".

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أوضح الأستاذ الدكتور عبد العظيم الحفنى أستاذ المناعة - كلية الطب جامعة عين شمس، أن مشروع البلازما تم التخطيط له منذ عدة سنوات فى إطار اهتمام الدولة بالرعاية الصحية، وهذا المشروع سيوفر عددًا من الأدوية المشتقة من البلازما التى لها تأثير إيجابى للعلاج والوقاية من أمراض كثيرة.

عن وظائف بلازما الدم قدمها استشارى المناعة، وهي:

• نقل المواد الغذائية اللازمة للخلية من مكان الامتصاص أو التصنيع (الجهاز الهضمى والكبد والبنكرياس) إلى الأماكن المختلفة من الجسم لتغذية الخلايا وتوصيل الاكسجين.

• نقل نواتج عملية الاستقلاب أو الأيض (الى الرئتين أوالكلى للاخراج عن طريق هواء الزفير أو البول).

• المساعدة على إيقاف النزف عند جرح الجلد لتوفر عوامل التجلط التى تنشط عند فتح الجلد.

• نقل الانزيمات والهرمونات للخلايا المختصة للقيام بعملها.

• نقل الخلايا والاجسام المناعية إلى أماكن العدوى والالتهاب للسيطرة على اية ميكروبات أو خلل مناعي.

• نقل مخلفات العمليات الحيوية إلى الكبد والكلى للتخلص منها نهائيًا.

• معالجة عوامل التجلط للمساعدة فى التقليل من النزف.

• الأجسام المضادة بالبلازما تساعد الجسم على محاربة الالتهابات.

• تنظيم درجة حرارة الجسم.

وقدم استشارى المناعى، الأمراض التى تساعد البلازما فى علاجها، ومنها:

• علاج مرضى الهيموفيليا (النزيف المتكرر).

• أمراض الكبد، والكلى وبعض أمراض القلب وسرطان الدم.

• الحروق.

• لمنع وعلاج النزيف اثناء الحوادث.

• علاج بعض الأمراض الروماتزمية وإصابات الملاعب بحقن البلازما فى المفاصل والأربطة واوتار العضلات.

• لأغراض التجميل وعلاج بعض الأمراض الجلدية.

• بلازما المتعافين من المرض لعلاج بعض الأمراض المعدية والخطيرة مثل كورونا عن طريق نقل الأجسام المناعية التى قضت على الميكروب من بلازما المتعافى إلى دم المريض بنفس الميكروب بعد فشل باقى طرق العلاج.

• علاج الكثير من الأمراض المناعية عن طريق تغيير البلازما المحتوية على أجسام مناعية ضارة.

• البلازما الطازجة المجمدة مدرجة فى قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية، وهى أهم الأدوية اللازمة لنظام صحى أساسى، ويُعتبر وجودها أمر مهم وحاسم فى علاج العديد من أنواع الصدمات والنزف الحاد التى تؤدى إلى فقدان الدم، وللأشخاص الذين تعرضوا لإصابات جسدية للمساعدة على إيقاف النزيف.وبالتالى تُخزّن عالميًا فى جميع المرافق الطبية القادرة على علاج الطوارئ (مثل مراكز الصدمات والمستشفيات وسيارات الإسعاف) أو أقسام الجراحة لتعويض الجسم عن فقدان كمية كبيرة من الدم والسوائل لحين توفيره.