شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشكلة مع قرحة القدمين.. علاجات منزلية للحصول على الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون سبب قرحة القدمين، أي الشعور بعدم الراحة أو الألم في القدمين، لأسباب عديدة ، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تشعر بألم في قدميك بسبب الأحذية غير المريحة، أو الوقوف لفترة طويلة، أو القيام بالكثير من الأنشطة البدنية. وهناك علاجات بسيطة يمكن أن تساعد في علاج قدمك المتقرحة وتشعر بالارتياح مرة أخرى دون الحاجة إلى مغادرة منزلك، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





العلاجات المنزلية لعلاج قرحة القدمين

النقع في الملح

أحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية لعلاج تقرح القدمين هو نقع ملح إبسوم" كبريتات المغنيسيوم "، ومعروف بقدرته على تخفيف آلام العضلات وتقليل الالتهاب .و يجب إذابة كمية صغيرة من ملح إبسوم في بعض الماء الدافئ في الحوض. انقع قدميك لمدة 15-20 دقيقة في الحوض. يعمل الماء الدافئ وملح إبسوم معًا لتخفيف الألم واسترخاء العضلات.

تدليك القدم

يعد تدليك القدمين أحد أفضل الطرق لتدليل نفسك ومكافأة قدميك على كل العمل الشاق. استخدم زيتًا مهدئًا، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ودلك قدميك بلطف، ويمكنك استخدام يديك أو دحرجة كرة التنس تحت قدميك. لا يساعد التدليك على تخفيف الألم فحسب، بل يحسن الدورة الدموية أيضًا.

العلاج بالثلج

لف بعض مكعبات الثلج بقطعة قماش ثم اضغط عليها بلطف على المناطق المؤلمة لمدة 15 دقيقة. يمكن أن يساعد هذا العلاج البارد في تقليل الالتهاب وتخدير الألم. فقط تذكر أن تضع دائمًا قطعة قماش بين الثلج وجلدك.

إبقاء القدم مرتفعة

هناك طريقة أخرى للتخلص من وجع القدم وهي إبقائها مرتفعة. هذا سوف يساعد في تخفيف التورم والانزعاج. وأثناء الراحة اسند قدميك على الوسائد لإبقائهما مرتفعتين. يساعد ذلك على تحسين الدورة الدموية ويقلل من تجمع السوائل في الأطراف السفلية، مما يوفر راحة من الألم.

الكمادات الدافئة

في حين أن العلاج البارد يمكن أن يكون فعالا، فإن الكمادات الدافئة يمكن أن تعمل الكثير لعلاج آلام القدمين. اغمس قطعة قماش في ماء دافئ، واعصر الماء الزائد، ثم ضعها على قدميك لمدة 15 دقيقة تقريبًا. تساعد الحرارة على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر.

تمارين التمدد

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون ألم القدمين نتيجة لتوتر العضلات. يمكن أن تساعد تمارين التمدد اللطيفة في تخفيف الالم وتحسين المرونة. جرب تمارين التمدد البسيطة، مثل دحرجة كرة التنس تحت قدمك، وثني أصابع قدميك .

الأحذية المناسبة

الوقاية هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بألم القدمين. ولذلك تأكد من أنك ترتدي أحذية مريحة ومناسبة توفر الدعم المناسب لقوس القدم. ويمكن أن تساهم الأحذية الضيقة جدًا أو التي لا تقدم الدعم الكافي في ألم القدم وعدم الراحة.