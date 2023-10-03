مراحل سرطان الثدي عليك معرفتها لاكتشاف كيفية تطور المرض

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان انتشاراً، حيث يصيب 2.3 مليون امرأة حول العالم سنوياً، ويتسبب في وفاة أكثر من 685 ألف حالة، ممن تمَّ تشخيصهم بالمرض.

تحديد مراحل سرطان الثدي هو وسيلة لوصف مدى انتشار المرض، بما في ذلك حجم الورم، وما إذا كان قد انتشر إلى العقد الليمفاوية، وإذا كان قد انتشر إلى أجزاء بعيدة من الجسم.

يمكن إجراء التدريج في مراحل سرطان الثدي إما قبل أو بعد خضوع المريضة لعملية جراحية، وتسمى المرحلة التي تتم قبل الجراحة بالمرحلة السريرية، بينما تسمى المرحلة التي تتم بعد الجراحة بالمرحلة المرضية.

يستخدم الأطباء الاختبارات التشخيصية لمعرفة مرحلة السرطان، لذلك قد لا يكتمل تحديد المراحل حتى يتم الانتهاء من جميع الاختبارات، كما تساعد معرفة المرحلة، الطبيب على اختيار العلاجات الملائمة، وفرص الشفاء. اكتشفي مراحل سرطان الثدي في الآتي:



المرحلة صفر من سرطان الثدي

في هذه المرحلة يكون السرطان موجوداً فقط في قنوات وفصيصات الثدي، ولم ينتشر إلى الأنسجة المحيطة، ويسمى أيضاً بالسرطان غير الموسع (Tis، N0، M0).



المرحلة الأولى من سرطان الثدي

وهي مرحلة السرطان الغازي، حيث تكون الخلايا السرطانية موجودة في أنسجة الثدي الطبيعية، هناك نوعان لهذه المرحلة:

المرحلة IA: يصل حجم الورم إلى 2 سم، ولكنه لم ينتشر إلى العقد الليمفاوية.

المرحلة IB: يكون الورم في الثدي ويكون حجمه أقل من 2 سم، أو أن يكون الورم في العقد الليمفاوية للثدي، ولا يوجد ورم في أنسجة الثدي.



المرحلة الثانية من سرطان الثدي

توصف المرحلة الثانية بسرطان الثدي الغازي، وتنقسم إلى مرحلتين:

-المرحلة IIA: قد لا يتم العثور على ورم في الثدي، ولكن الخلايا السرطانية انتشرت إلى ما لا يقل عن 1 إلى 3 عقد ليمفاوية، أو قد تُظهر المرحلة IIA ورماً بحجم 2 إلى 5 سم في الثدي مع أو بدون انتشار إلى العقد الليمفاوية الإبطية.

-المرحلة IIB: يتراوح حجم الورم من 2 إلى 5 سم وينتشر المرض إلى 1 إلى 3 عقد ليمفاوية إبطية، أو أن يكون الورم أكبر من 5 سم، ولكنه لم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية الإبطية.



المرحلة الثالثة من سرطان الثدي

توصف المرحلة الثالثة بسرطان الثدي الغازي، وهناك 3 أنواع:

-المرحلة IIIA: يكون الورم في الثدي، ولا يوجد ورم في الثدي بأي حجم، ولكنه موجود في الغدد الليمفاوية، حيث يكون المرض قد انتشر إلى أكثر من 4 عقد ليمفاوية في الثدي أو الإبط، ولم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

-المرحلة IIIB: قد يكون الورم بأي حجم وينتشر إلى جدار الصدر، وقد يسبب تورم الثدي وقد يصل إلى 9 عقد ليمفاوية، وينتمي سرطان الثدي الالتهابي إلى المرحلة الثالثة IIIB.

-المرحلة IIIC: قد لا تكون هناك أي علامة على وجود سرطان في الثدي في هذه المرحلة، أو قد يكون الورم بأي حجم وقد ينتشر إلى جدار الصدر أو جلد الثدي، كما ينتشر المرض إلى 10 أو أكثر من العقد الليمفاوية الإبطية، أو العقد الموجودة أعلى أو أسفل عظمة الترقوة أو عظم الصدر.



المرحلة الرابعة (النقيلي)

في هذه المرحلة يمكن أن يكون الورم بأي حجم، وقد انتشر السرطان بالفعل إلى الأعضاء والأنسجة الأخرى، مثل العظام أو الرئتين أو الدماغ أو الكبد أو الغدد الليمفاوية البعيدة أو جدار الصدر.

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