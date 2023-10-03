خطوات للحفاظ على يدين جميلتين وصحيتين خلال فصل الخريف

تحتاج يديك إلى مزيد من العناية، ليس فقط لأنك تستخدمينها طوال الوقت ولكن أيضاً لأن جلد يديك أرق وأقل حماية من باقي جسمك. ويجب أن تتضاعف هذه العناية خلال فصل الخريف بسبب بدء الإحساس بالبرودة والميل إلى استخدام المياه الساخنة. لذلك تعرفي معنا على هذه الخطوات لتحافظي على يديك مرطبة وجميلة.

1- غسل يديك بعناية:

ما يزيل كل البكتيريا ويهيئ اليدين للترطيب لاحقاً، تماماً كما تفعلين مع وجهك. كوني حذرة، مع ذلك، مع الاختلافات في درجة الحرارة التي تتعرض لها يديك. قد تشعرين ببرودة في يديك خلال فصل الخريف، لكن محاولة الحصول على الدفىء تحت الماء الجاري الساخن هي كارثة لبشرة يديك، لأنها ستسبب بجفافها. بدلاً من ذلك أغسلي يديك بالماء الفاتر وقومي بتسخينها عن طريق تدليكها برفق بالزيت أو بالكريم.

2- الترطيب:

يجب عليك اختيار كريم الترطيب المناسب للظروف الخارجية وحالة بشرتك. هل هناك جليد في الخارج؟ هل الشمس ساطعة؟ هل لديك تشقق في جلد يديك؟ ماذا عن نوع بشرتك؟ لا تقللي أبداً من أهمية إختيار الكريم المناسب لمعالجة مشكلتك الخاصة.

3- التقشير عند الحاجة:

مفتاح البشرة الناعمة والصحية هو التقشير، لكن فقط عندما يكون هناك تراكم للبشرة الجافة والميتة. بمجرد إستخدام التقشير، ستكون المستحضرات الخاصة بك قادرة على الامتصاص بشكل أفضل في بشرتك وترطيبها من الأعماق. أفضل المقشرات تلك التي تحتوي على ببلورات السكر وزبدة الشيا وزيت الجوجوبا.

4- علاج الأظافر:

مرة أو مرتين في الأسبوع استخدمي لف اليد بعد تطبيق علاج الأظافر الذي يحتوي على الكالسيوم والسيليكون. فقط ضعي طبقة سخية من المرطب ودعي يديك ترتاح لمدة ساعة في قفازات علاج اليدين. إذا لم يكن لديك قفازات علاجية، فحاولي وضع يديك في أكياس من القماش وربطها. إنه شيء غير مريح، لكن تأثيره سيكون فعّال.

5- أنواع كريمات اليدين

كريم اليد للأيدي المتشققة

يجب إستخدام كريم جل للأيدي الجافة والمتشققة يحبس الرطوبة ويوفر حماية فورية وطويلة الأمد وإغاثة للأيدي التالفة. يجب أن يحتوي على آلانتوين لأن لديه قدرة تجديد كبيرة، كذلك على الغليسرين الذي يخلق طبقة واقية على يديك، مما يمنع شيخوخة الجلد المبكرة.

كريم اليد لتجميد الطقس

أفضل كريم للأيدي الجافة المتشققة هو الذي يحتوي على زيت السمسم لأنه يلطف البشرة وينعمها، كذلك تشكل مستخلصات التوت اليابانية «قفازا» واقيا غير مرئي لحماية اليدين من سوء الأحوال الجوية وتقليل علامات الشيخوخة.

كريم اليد للأيدي الجافة

أفضل كريم للأيدي الجافة ذات البشرة الحساسة هو الكريم المرطب الذي يحتوي على زيت اللوز المغذي. إختاري كريماً يحتوي على مكونات طبيعية نقية من دون مواد حافظة صناعية أو ملونات أو روائح أو زيوت معدنية.

كريمات تحمي من الأشعة فوق البنفسجية

سواء كنت في الجبل أو في المدينة، سواء كانت الشمس مطفأة أو غائمة، فمن المهم أن تحمي جلدك من الأشعة فوق البنفسجية. اختاري كريماً مغذياً لليدين والأظافر لعلاج البقع الداكنة يحتوي على سيراميد لشد الأظافر وزيت مغذي، وكذلك يحتوي على الماء الحراري وفيتامين سي المضاد للأكسدة.

تغذية الأظافر الشتوية

إلى جانب الفيتامينات التي نحصل عليها من نظامنا الغذائي الجيد، يمكننا إعطاء أظافرنا الفيتامينات على شكل كريمات. إختاري كريماً يقوي البشرة ويمنع التكسر. يجب إستخدامه قبل الذهاب إلى الفراش حتى تعمل المكونات النشطة لأطول فترة ممكنة. كذلك استخدمي بلسماً ملمعاً مغذياً على أظافرك مرة أو مرتين في الأسبوع.

إخترنا لك هذه المستحضرات لتساعدك على العناية بيديك:

1- هاند آند نيل موستيرايزينغ تريتمنت كريم من كلارنس Clarins, Hand and Nail Moisturizing Treatment Cream

كريم لليدين خفيف الوزن ومرطب يغذي وينعم ويلطف. يتكون من مستخلصات نباتية طبيعية من زبدة الشيا وزيت السمسم والمر المقوي، يريح البشرة الخشنة والجافة على اليدين والبشرة وحول الأظافر.

2- ميس ديور نيوتريشن روز هاند كريم من ديورDIOR, Miss Dior Nourishing rose hand cream

هذا الكريم الغني يغذي اليدين بلطف. تركيبته الغنية بماء الورد السنتيفوليا المهدئ ترطب البشرة وتتغلغل بسرعة، للحصول على أيدي جميلة ومحمية ومعطرة بدقة.

3- لا كريم مان من شانيلChanel , LA Creme Main

منتج كامل للعناية باليدين والأظافر، مغذي للغاية بفضل تركيبته الغنية بزبدة الشيا. قوامه غير اللزج وسريع الامتصاص يترك اليدين ناعمة ومعطرة بدقة برائحة الفواكه الزهرية.

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