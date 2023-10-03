شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع لضيق التنفس فى الأطفال.. استشارى يقدم الأعراض والنصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت جريدة "thesun." البريطانية تقريرا يوضح إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس أم لا، مشيرا إلي أن غالبًا ما تكون هذه علامة أنه يحتاج إلى رعاية طبية فورية.

وأشارت المسعفة السابقة نيكي جوركوتز، للإسعافات الأولية للأطفال والرضع، بوجود أربع علامات رئيسية تشير إلى أن طفلك الصغير يعاني من صعوبة في التنفس.

وأكدت، أن الطفل يعاني من وجود صعوبة في التنفس أثناء استنشاق الهواء إلي الرئة مما يجعل جسمه يعمل جهدا كبيرا، وهذا الأمر يعد علامة واضحة على أن طفلك يعاني من ضيق في التنفس لافتة أنه قد يصدر طفلك صوت شخير أو صفير.

وقدمت أربعة أنواع مختلفة من عمليات ضيق التنفس تظهر علي الجسم يجب توخي الحذر منها، وهي:

-تراجع في القصبة الهوائية .

- ألم بين الأضلاع.

- السحب فقط أسفل منتصف صدر.

-ظهور تكتل في الجزء السفلي للأضلع.

يمكن أن تكون علامات صعوبة التنفس خفية ويصعب اكتشافها في بعض الأحيان، لكن المسعفة نيكي اقترحت خدعة رائعة لمساعدتك على التمييز بينها بسرعة، ولذا اقترحت التقاط مقطع فيديو مدته 30 ثانية لطفلك وهو يتنفس بشكل طبيعي عندما يكون بصحة جيدة، من أجل الحصول على نقطة للمقارنة.

وبهذه الطريقة يمكنك الرجوع إليها بسهولة عندما تعتقد أن طفلك يعاني من صعوبة في التنفس بشكل صحيح.

وقالت، أنه بهذه الطريقة يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كان تنفس طفلك قد تغير أم لا عندما يكون مريضا.

وقدم الدكتور إبراهيم أحمد استشاري طب الأطفال في القصر العيني، بعض الأعراض التي يصاب بها الطفل وتعني أنه يعاني من ضيق في التنفس ويجب الذهاب به للطوارئ الطبية علي الفور، ومنها:

-صدور صوت الشخير أثناء محاولة طفلك للتنفس، يصاحبها اتساع في فتحة الأنف للداخل والخارج.

-انقباض سريع للعضلات الموجودة تحت أضلاع مع كل نفس يحاول أن يأخذه.

-التنفس السريع.

-قد يظهر علي طفلك بعض الأعراض الخطيرة ومنها بشرة شاحبة أو زرقاء، وقد يصل الأمر لوصول لسانهم أزرق.

وفي هذه الحالة ومع ظهور هذه الأعراض، أوضحت استشاري الأطفال بضرورة أخذ الطفل علي الفور للطواري، لأنه ربما يحتاج لجلسات توسع الصدر عن طريق البخار، لكي يستطيع التقط أنفاسه بشكل واضح.