شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى صدر: التعرض المستمر للدخان والمواد الكيمائية يسبب تليف الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من المهن التي يتعرض أصحابها للعمل في بيئة مليئة بالأتربة والدخان وقد يمتد الأمر إلى العمال الذين يعملون وسط المواد الكيمائية وغبار الفحم وغيرها من المعادن الثقيلة.

وحذرت الدكتورة آيه الحديدى استشارى الأمراض الصدرية الحساسية جامعة المنصورة، أن الأشخاص الذين يعملون في بيئة عمل محاطة بالأدخنة والأتربة والمواد الكيمائية هم الأكثر تعرضا لأمراض ومشاكل الصدر ويجب عليهم فحص أنفسهم لدى الطبيب بشكل مستمر للاطمئنان على صحة وسلامة الرئة.

وأضافت استشارى الأمراض الصدرية في تصريح لـ ”الخليج 365” أن التعرض لعدد من السموم والملوثات فترة طويلة يسبب تليف الرئة، والتليف الرئوي هو مرض في الرئة يحدث عندما تتلف أنسجة الرئة ويحدث بها تندب مما يجعل من الصعب على رئتيك أن تقوم بوظيفتها بشكل سليم.

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص تسوء لديهم الأعراض بشكل سريع مثل ضيق التنفس الشديد الذى قد يستمر إلى أيام وأسابيع، والبعض يحدث لديهم مضاعفات شديدة في الأعراض مما يتطلب وضعهم على جهاز تنفس صناعى، لذلك يجب الحفاظ على سلامة الرئة إذا شعرت بأى عرض أو سعال مستمر للكشف المبكر وتلقى العلاج في الوقت المناسب