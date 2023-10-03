سبب إصابة الأطفال حديثو الولادة بفقر الدم

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الأطفال خاصة حديثي الولادة منتشراً على نطاق واسع، ويؤثر في الغالب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر إلى عمر العامين مما يتسبب في انخفاض حاد في تركيز خلايا الدم الحمراء عند الأطفال حديثي الولادة، وضعف الدورة الدموية والأكسجين في الجسم. فيما يلي وفقاً لموقع هيلث لاين أسباب وأعراض فقر الدم عند الأطفال حديثي الولادة، وكيفية الوقاية منه.

1. تدمير خلايا الدم الحمراء

تسبب بعض الاضطرابات الوراثية مثل مرض الخلايا المنجلية تدمير خلايا الدم السليمة، وانخفاض عدد كرات الدم الحمراء، ومعدلات الأكسجين في الدم والإصابة بفقر الدم الانحلالي.

2. فقدان كرات الدم الحمراء

فقدان الدم من جروح أو نزيف داخلي يتسبب في الإصابة بفقدان كرات الدم الحمراء، كما وتعد من أبرز أسباب فقدان كرات الدم الحمراء النزيف من المشيمة أو الحبل السري والإصابة بالتهاب الأمعاء والإسهال الدموي.

3. انخفاض إنتاج كرات الدم الحمراء

يتسبب انخفاض إنتاج كرات الدم الحمراء لدى حديثي الولادة في زيادة فرص الإصابة بفقر الدم الفيزيولوجي، والإصابة بالالتهابات الفيروسية أو البكتيرية، أو أشكال معينة من السرطان مثل الدم أو العظام.

4. كمية كافية من الحديد

يحصل الطفل على الحديد الذي يحتاجه من حليب الثدي حتى عمر ستة أشهر، لذلك يجب إدخال الأطعمة الغنية بالحديد لنظام الطفل الغذائي؛ لأن حليب الثدي لن يكون كافياً لدى بعض الأطفال ويصابون بفقر الدم.

5. تقديم حليب البقر قبل 12 شهراً

الأطفال الذين يتناولون حليب البقر قبل عمر 12 شهراً هم أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم حتى عند تناول الحديد من خلال مصادر غذائية أخرى. وذلك لأن حليب البقر مصدر فقير للحديد مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الحديد من مصادر أخرى.

6. الولادة المبكرة

الأطفال المبتسرون هم الأكثر عرضة لخطر فقر الدم؛ لأنهم لا يملكون احتياطيات كافية من الحديد في أجسامهم عند الولادة، فحوالي 85% من الأطفال المبتسرين الذين يقل وزنهم عن 1500 جرام قد يصابون بفقر الدم.

على الجانب الآخر تلعب مستويات الهيموجلوبين لدى الأم أثناء فترة الحمل وخاصة خلال الثلث الثالث من الحمل دوراً مهماً في إصابة الطفل بفقر الدم عند الولادة.

7. الأمهات المصابات بداء السكري

النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضة لخطر ولادة أطفال مصابين بفقر الدم؛ حيث وجدت دراسة أن حوالي 65% من الأمهات المصابات بداء السكري لديهن مستويات منخفضة من الحديد لدى الجنين، وأن حوالي 25% منهن يعانين من نقص حاد في الحديد.

أعراض فقر الدم عند حديثي الولادة

شحوب الجلد حيث يفقد الجلد لونه وملمسه، فيبدو باهتاً وشاحباً، يغلب حول الجفون واليدين.

الضعف والتعب المستمر مع النعاس الحاد وعدم الاهتمام بالأنشطة.

عدم الاهتمام بالطعام وانخفاض الشهية حيث يرضع الطفل أقل من المعتاد، أو قد لا يرضع على الإطلاق.

قد لا يتمكن الأطفال المصابون بفقر الدم من التنفس بكفاءة، ويعانون من صعوبة في التنفس بشكل متكرر.

نبض القلب بشكل أسرع لتعويض نقص مستويات الأكسجين، مما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب.

قد يعاني بعض الأطفال من تورم الأطراف واليدين والقدمين.

نظراً لانخفاض نسبة الهيموجلوبين في الجسم، فإن الخلايا لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين للنمو والتطور، كما يعاني الطفل من انخفاض الطول والوزن وزيادة محيط الرأس.

علاج فقر الدم عند حديثي الولادة

سيصف الطبيب المعالج لطفلك مكملات الحديد الآمنة للأطفال حسب عمر الرضيع وشدة فقر الدم. تحتوي المكملات الغذائية على فيتامينات، وخاصة فيتامين "سي"، لأنها تسهل امتصاص الحديد، وقد يستغرق الأمر من ثلاثة إلى ستة أشهر من العلاج لاستعادة مستويات الحديد الطبيعية.

سيبدو طفلك بصحة جيدة خلال أسابيع من العلاج، ولكن من المهم استكمال العلاج لأن فقر الدم غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على صحة الأطفال.

آثار طويلة المدى لفقر الدم عند الأطفال

يؤدي نقص الحديد إلى تراجع وظائف المخ وبعض وظائف الجسم الأخرى، فقد يعاني الأطفال المصابون بفقر الدم من انخفاض معدل الذكاء، وتأخر النمو الحركي والمشاكل السلوكية الأخرى.

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