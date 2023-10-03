7 مضاعفات أثناء المخاض يجب أن تعرفها كل أم حامل

في أغلب الأحيان، تمر فترة الولادة والمخاض دون أي مضاعفات إلا أنه في المقابل قد يكون التفكير أمراً مخيفاً ومثيراً للقلق خاصةً لدى الكثير من الأمهات الجدد، ولكن اكتساب المعرفة حول المضاعفات والمشكلات المحتملة يمكن أن يساعدك على خوض هذه التجربة بدون خوف. فيما يلي وفقاً لموقع هيلث لاين أكثر المضاعفات شيوعاً والتي تحدث أثناء المخاض والولادة.

1. طول مدة المخاض

يعد طول مدة المخاض من مضاعفات الحمل، وقد يستمر لفترة طويلة من الزمن. في حالة الولادة الأولى يستمر المخاض لمدة 20 ساعة، بينما بالنسبة للأمهات اللاتي أنجبن قبل ذلك تنخفض المدة إلى 14 ساعة. تشمل بعض الأسباب الأخرى كبر حجم الجنين والحمل بتوأمين أو ضيق الحوض.

2. عسر ولادة الكتف

هي حالة طبية يتم فيها خروج رأس الطفل عن طريق قناة الولادة ولكن الكتف يصبح عالقاً بالداخل، وقد يحاول الأطباء إخراجه من خلال الضغط على البطن، أو قلب الطفل يدوياً أو استخدام الأدوات الطبية.

تعد المضاعفات التي تنشأ عن هذا الاضطراب قابلة للشفاء، ولكنها تشكل مخاطر كبيرة على الطفل كإصابة اليد والكتف والذراعين لدى الأطفال، وقد يستغرق شفاؤها من 6 إلى 12 شهراً.

3. مكان الجنين

يعتبر أفضل طريقة لجلوس الجنين عند الولادة هو اتجاه رأسه لأسفل استعداداً للخروج من قناة الولادة. ففي المقابل تزداد فرص حدوث مضاعفات شائعة عند المخاض عندما يكون الطفل مستلقياً في شكل المقعد حيث تأتي الأرداف أو القدمان أولاً، وقد يكون بعض الأطفال مستلقين أفقياً وليس رأسياً. قد يكون الطبيب قادراً على تغيير مكان الطفل يدوياً أو باستخدام الملقط لتسهيل الولادة. إلا أنه قد يكون من الضروري أيضاً القيام باللجوء إلى الولادة القيصرية في بعض الحالات.

4. المشيمة المنزاحة

تحدث المشيمة المنزاحة بسبب تحرك المشيمة نحو عنق الرحم، فتغطيه كلياً أو جزئياً، مما يزيد من فرص الإصابة بالنزيف الشديد أثناء الحمل وعند المخاض، وقد تسبب المشيمة المنزاحة ضرراً لكل من الأم والجنين مثل النزيف أثناء مخاض أو لساعاتٍ قليلة بعد الولادة وصعوبة الولادة الطبيعية والخضوع للعملية القيصرية والولادة المبكرة قبل الأسبوع الـ40 .

5. تمزق الرحم

إذا خضعت إحدى النساء لعملية ولادة قيصرية في وقت سابق، فستكون هناك احتمالات كبيرة بأن يتمزق كيس الحمل أثناء المخاض. وهذا يشكل خطراً على الجنين مما يجعله عرضة للحرمان من الأكسجين. يعتبر النزيف والتقلصات غير المنتظمة ومعدل ضربات القلب غير الطبيعي للطفل مؤشرات على حدوث تمزق، وتكون الولادة القيصرية الفورية هي الحل.

6. تدلي وضغط الحبل السري

في حالة تدلي الحبل السري ينزلق عبر عنق الرحم بعد نزول السائل الأمنيوسي، ولكن قبل أن يدخل الطفل قناة الولادة. قد تتمكنين من تحسس الحبل في قناة الولادة أو قد يبرز من الأعضاء التناسلية. وهذا يستدعي رعاية طبية فورية لأن تدفق الدم عبر الحبل السري قد يتوقف مما يؤدي إلى ضائقة جنينية.

أيضاً في بعض الأحيان، قد يلتف الحبل السري حول رقبة الطفل أو يتشابك بطريقة ما. عندما يحدث هذا، قد ينضغط الحبل، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الطفل وانخفاض معدل ضربات قلبه.

7. المخاض السريع

تستمر مرحلة المخاض عادةً من 15 إلى 17 ساعة. وفي بعض الحالات قد تقل لمدة 3 إلى 5 ساعات، وقد يسبب المخاض السريع مشاكل ومضاعفات عديدة للأم والجنين.

وفي النهاية يجب الانتباه إلى أنه من الممكن التحكم في إمكانية حدوث تلك المضاعفات من خلال التدخل الطبي في الوقت المناسب.

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