شكرا لقرائتكم خبر عن الخليط السحري للبشرة الناعمة والجميلة كريم جونسون والنشا هيقضي على التصبغات والهالات السوداء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسعى جميع السيدات دائما إلى الحصول على بشرة صحية وجميلة والتي تمنحهن مظهرا شبابيا مشرقا، تعتبر البشرة عنصرا أساسيا في جمال المرأة، والسيدة التي تحتفظ ببشرة نقية خالية من التصبغات تشع كالأميرات وكريم جونسون والنشا من بين الكريمات التي تمنحك بشرة بيضاء مشرقة وصافية، ويمكنك صنع هذا الخليط بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ويقوم هذا الكريم بتفتيح البشرة بشكل طبيعي ويمكن استخدامه بانتظام للحصول على أفضل النتائج ونتعرف في هذا المقال على طريقة صنع كريم جونسون والنشا وفوائده للبشرة.

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طريقة صنع كريم جونسون والنشا

احضري وعاءا عميقا وضعي فيه 2 ملعقة كبيرة من النشا وملعقة من ماء الورد.

قومي بتقليب المكونين جيدا لمنع تكتل النشا وللحصول على خليط متجانس.

أضيفي ملعقة كبيرة من كريم جونسون.

اخلطي جميع المكونات معا حتى تمتزج تماما.

ضعي الكريم في عبوة نظيفة واغلقيها بإحكام.

ضعي الكريم في الثلاجة للحفاظ على طراوتهطريقة استخدام كريم جونسون والنشا

اغسلي وجهكِ ونظفيه بشكل جيد.

قومي بوضع الخليط المكون من كريم جونسون والنشا قبل النوم واتركيه حتى الصباح.

للحصول على أفضل نتائج في تفتيح البشرة، يُفضل استخدام هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع.

ماسك زيت جونسون لتنعيم وترطيب البشرة

ثلاث ملاعق من زيت جونسون للأطفال.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا.

طريقة عمل ماسك زيت جونسون لتنعيم وترطيب البشرة

ضعي المكونات في وعاء.

اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على خليط يشبه العجين.

ضعي الماسك على وجهكِ بعد غسله بالشامبو واتركيه لبضع دقائق.

اغسلي وجهكِ بالماء البارد.

خلطة لتبييض الوجه بسرعة

ملعقة صغيرة من كريم جونسون.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقتين كبيرتين من زيت الورد.

طريقة عمل الخلطة لتبييض الوجه بسرعة

ضعي المكونات في وعاء نظيف.

اخلطي الكريم والحليب البودر وزيت الورد جيدا.

ضعي الخليط على وجهكِ أو المنطقة المراد تبييضها واتركيه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ جيدا.