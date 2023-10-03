شكرا لقرائتكم خبر عن فكرة بمليون جنيه" كوب واحد سحري خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام فقط حتي لو الوزن ثابت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الوزن هي واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا التي يواجهها العديد من المواطنين، لذا يُبحث عن طُرُق للمساعدة في فقدان الوزن بسرعة جداً. لذلك، الخيار الأفضل هو اللجوء إلى تجربة الوصفات الطبيعية، التي تحمل تأثيرًا سلبيًا أقل بالمقارنة مع الأدوية التي يروّج لها الآخرون.

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إذا كنتِ واحدة من أولئك الذين يرغبون في فقدان الوزن والوصول إلى وزن مثالي، يجب عليكِ متابعة الفقرات التالية لمعرفة مكونات الوصفة التي تساعد في فقدان الوزن، بما في ذلك معرفة كيفية الاستخدامافضل طريقة للتخلص من الوزن بسرعة

زيادة الوزن وتراكم الدهون من بين الأمور التي تثير قلق العديد من النساء والرجال، بسبب وجود الجلد المترهل الذي يسبب مظهرًا غير جذاب. تظهر هذه الخلايا المترهلة نتيجة تناول الوجبات السريعة وشرب كميات كبيرة من المياه الغازية. من خلال الوصفة التي سنذكرها، يمكنكِ فقدان أكثر من 18 جنيهًا (حوالي كيلوجرام واحد) شهريًا. وتشمل المكونات ما يلي:

يرجى ملاحظة: للاستفادة من الكوادر المتطايرة فيه.

الماء يُوضع على النار، ثم يُترك حتى يصل إلى نقطة الغليان، ثم يُصب في كوب يُغلق جيدًا. يُضاف الشمر المطحون بدقة، ثم يُقلب، ثم يُغطى بسرعة. الخطوة التالية هي الانتظار لفترة حتى يبرد المشروب، ثم يُشرب وهو ساخن، أي دافئ، ولا يجب تركه بدون غطاء للاستفادة من المواد المتطايرة فيه.

يجب أن تُركز على تناول الأطعمة الصحية، والتأكد من تنوعها وصحتها. بعد ذلك يُمكنك شرب الشمر قبل تناول الطعام، وبعد ساعتين، يُمكنك شرب الشاي الأخضر.

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