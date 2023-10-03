صحة ورشاقة

دراسة أمريكية تكشف مفاجأة بشأن زيت السمك..امر صادم صعق الجميع!!

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة حديثة، أن مكملات زيت السمك الشهيرة قد تكون "عديمة القيمة" وقد لا توفر أي فائدة صحي

 

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ة.وأوضحت الدراسة التي أجراها المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس في دالاس، أن الملصقات الموجودة على مكملات زيت السمك تحتوي على ادعاءات صحية "لا أساس لها على الإطلاق"، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

 

 

 

وتابع: "لكن ما كان مفاجئا هو كثرة الادعاءات الصحية المقدمة، بدءا من صحة القلب والدماغ إلى صحة المفاصل وصحة العين والمناعة".

 

 

 

وشددت الدراسة على أن الملصقات يمكن أن تشير إلى أن هذا المكمل الغذائي "يدعم وظيفة المناعة.

 

 

 

وأفادت العديد من مكملات زيت السمك أنها مفيدة للدماغ أو الصحة العقلية أو صحة المفاصل أو صحة العين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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