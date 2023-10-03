شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يجب معرفتها عند تناول الفواكه الجافة بصفة يومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفواكه المجففة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية وتوفر مجموعة كبيرة من الفوائد. يحب الكثيرون تناول الفواكه الجافة المنقوعة، بينما يفضل البعض الآخر مضغها نيئة، ولذلك يجب الحذر من تناولها يوميا بكميات كبيرة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





تحذيرات يجب وضعها في الاعتبار أثناء تناول الفواكه الجافة كل يوم.

الكمية

رغم أن الفواكه الجافة مغذية، إلا أنها غنية بالسعرات الحرارية. لذلك، من الضروري ممارسة التحكم في حصة الكمية التي يتم تناولها لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الوزن. الاستهلاك الموصى به هو حوالي 28 جرامًا.

كثافة المغذيات

الفواكه الجافة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية وهي جزء مهم من نظام غذائي متوازن. ومع ذلك، لا ينبغي أن تحل محل الفواكه والخضروات الكاملة، التي توفر مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والألياف.

السكريات الطبيعية مقابل السكريات المضافة

من الضروري توخي الحذر أثناء تناولها لأن بعض الفواكه المجففة، مثل الزبيب والمشمش، تحتوي على سكريات طبيعية.

الترطيب

يتم تجفيف الفواكه المجففة مثل الزبيب بحيث يمكن أن تكون مصادر مركزة للعناصر الغذائية والسعرات الحرارية ولذلك عليك بشرب كمية كافية من الماء للمساعدة في عملية الهضم ومنع مشاكل مثل الإمساك .

خليط الفواكه الجافة

أفضل طريقة لتناول الفواكه المجففة هي خلط الفواكه الجافة المختلفة. وذلك لأن كل منها يحتوي على عناصر غذائية فريدة ويقدم فوائد صحية مختلفة.

الكبريتات

بعض الفواكه المجففة، وخاصة تلك ذات الألوان الزاهية مثل المشمش، قد تحتوي على الكبريتيت كمواد حافظة. إذا كنت حساسًا للكبريتات أو تفضل تجنبها، فابحث عن خيارات خالية من الكبريتات.

صحة الأسنان

يمكن أن تكون الفواكه المجففة لزجة وتحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، مما قد يساهم في تسوس الأسنان. ومن ثم، اغسل فمك أو اغسل أسنانك بعد تناولها.