تشكل السمنة ضرراً على خصوبة المرأة قبل الحمل

اختلفت الآراء إلى حد ما حول هذه المشكلة الطبية؛ فريق يرى أن زيادة الوزن تمنع الحمل، والآخر لا يوافق على تأثير زيادة الوزن على الحمل، ولكن السمنة (بدلاً من زيادة الوزن) يمكن أن تقلل من فرص الحمل؛ وذلك لأن الوزن يمكن أن يكون له تأثير على الهرمونات، كما أن زيادة الوزن قد تتسبب أثناء الحمل في حدوث مضاعفات للأم والجنين، ولكن كلما زاد وزن الحامل الأم - تحولت إلى سمنة- زادت احتمالية إصابتها بمضاعفات، وزاد الخطر على الأم والجنين كذلك.. حول هذه الإشكالية الطبية؛ كان اللقاء مع الدكتور حامد البنا، أستاذ النساء والتوليد؛ للشرح والتوضيح.

زيادة الوزن وتأثيره على الخصوبة

يمكن أن يسبب ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ضرراً لخصوبة المرأة، من خلال تثبيط عملية التبويض المنتظمة... حتى لدى النساء ذوات الإباضة المنتظمة، فكلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم، طالت المدة اللازمة لحدوث الحمل.

تشير بعض الأبحاث أيضاً إلى أنه كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم، زادت احتمالات فشل عملية الإخصاب المخبري... ولهذا حذر الأطباء من زيادة الوزن؛ لأن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند السيدات يؤثر سلباً على قدرتهن الإنجابية.

حيث إن الدهون المتراكمة في الجسم عند النساء البدينات، تسبب لهن ضعف التبويض؛ لأنها تقلل من إنتاج المبيضين للبويضات، مما يؤدي إلى تأخر الحمل.

كما قد تؤدي زيادة الوزن أيضاً إلى حدوث اضطرابات هرمونية، قد تصل إلى توقف الجسم عن إفراز هرمونات موجهة للغدد التناسلية، ومن ثم التعرض لحالة تعرف باسم انقطاع الطمث الثانوي.

محاولات لفقدان الوزن الزائد

ويمكن للنساء اللاتي يعانين من السمنة، فقدان الوزن الزائد، عن طريق اتباع بعض الإرشادات والنصائح التالية:

عدم تخطي وجبة الإفطار.

الانتظام في ممارسة الرياضة يومياً.

الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف؛ مثل الخضراوات والفواكه.

شرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم.

وضع الطعام في أطباق صغيرة الحجم.

قراءة الحقائق الغذائية المدونة على الأطعمة المعلبة؛ لاختيار الأنواع قليلة السعرات الحرارية.

تجنب الوجبات السريعة قدر الإمكان.

المخاطر الصحية للوزن الزائد أثناء الحمل

لا يمكن القول إن زيادة الوزن تمنع الحمل بشكل قطعي، لكن يمكن أن تؤثر على صحة الحمل بشكل عام.

قد تواجه الأم بعض المشكلات حالة الفحص بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة، يستخدم الموجات الصوتية وشاشة الكمبيوتر لإظهار صورة للجنين في الرحم.

وجود الكثير من الدهون في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى صعوبة رؤية الجنين، كما أن فحص معدل ضربات قلب الجنين أثناء المخاض، سيكون أكثر صعوبة إذا كانت المرأة تعاني من السمنة.

بالإضافة إلى العديد من المخاطر الصحية؛ مثل: حدوث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة الدم على جدران الأوعية الدموية عالية جداً.. ويطلق عليه اسم ارتفاع الضغط الحملي، وإذا لم يتم التحكم به قد يؤدي لمضاعفات خطيرة.

تسمم الحمل ومشاكل تخثر الدم.. حالة يمكن أن تحدث بعد الأسبوع العشرين من الحمل أو بعد الولادة مباشرةً، وهي شكل خطير من أشكال ارتفاع ضغط الدم الحملي.

ويحدث ذلك عندما تصاب المرأة الحامل بارتفاع ضغط الدم، وعلامات تدل على أن بعض أعضائها مثل الكلى والكبد قد لا تعمل بشكل جيد، وقد تحدث مشاكل في التخثر عندما تعيق الجلطات الدموية جزئياً أو كلياً تدفق الدم.

وفي حالات نادرة يمكن أن تحدث نوبات قلبية وسكتة دماغية، بسبب السمنة، كما تشمل المخاطر الأخرى مشاكل المشيمة ومشاكل نمو الجنين.

سكري الحمل.. وهو أحد أنواع مرض السكري، تصاب به بعض النساء أثناء الحمل، ويحدث عندما يحتوي الجسم على الكثير من السكر (يسمى الجلوكوز) في الدم.

والمعروف أن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم تزيد من خطر إنجاب طفل كبير الحجم، مما يتطلب إجراء ولادة قيصرية، كما تسبب الإصابة بهذه الحالة أثناء الحمل ارتفاع خطر إصابة الأم والطفل بمرض السكري بعد الإنجاب.

المخاطر الصحية لوزن الحامل الزائد على الجنين

الولادة المبكرة.. وتحدث قبل اكتمال 37 أسبوعاً من الحمل، وهذا الوقت يعد مبكراً جداً، ويمكن أن يتسبب بمشاكل صحية للطفل.. وقد يعود السبب للتسمم الحملي.

وبطبيعة الحال.. هؤلاء الأطفال لا يتطورون بشكل سريع، مثل الأطفال الذين يولدون بالموعد الطبيعي لانتهاء الحمل؛ أي بعد مرور 39 أسبوعاً على الحمل.

العيوب الخلقية.. وهي تغير شكل أو وظيفة جزء أو أكثر من أعضاء جسم الجنين، وهي حالة صحية يولد بها الطفل.

وقد تسبب مشاكل في الصحة العامة وفي كيفية تطور الجسم وكيفية عمله، وهي عيوب تشمل عيوب الأنبوب العصبي وعيوب القلب والسنسنة المشقوقة.

العملقة أو الجنين الضخم.. وهذا يعني أن الجنين يولد بحجم أكبر من الحجم الطبيعي، بما في ذلك إصابة الوليد برضوض أثناء الولادة، مما قد يسبب مضاعفات أثناء المخاض.

كما أنه يزيد من احتمال الحاجة لولادة قيصرية، والأطفال المولودون بهذه الحالة معرضون للإصابة بالسمنة في وقت لاحق من حياتهم.

وهناك مرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى ارتفاع الكولسترول في المراحل المتقدمة من الحياة.

كم من الوزن يجب أن تكتسب المرأة أثناء الحمل؟

إن مقدار الوزن الذي تكتسبه المرأة أثناء الحمل مهم لصحة الحمل والحالة الصحية طويلة الأمد للأم والطفل.

مؤشر كتلة الجسم = الوزن مقدراً بالكيلوجرام ÷ مربع الطول مقدراً بالمتر.

ويعتبر الشخص الذي يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديه من 25 إلى 29.9 ذا وزن زائد، أما الشخص الذي يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديه 30 أو أكثر يعد ذا سمنة مرضية.

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