أسباب وأعراض خراج الأسنان أثناء الحمل وكيفية الوقاية

قد يكون لإهمال صحة الفم خلال فترة الحمل العديد من المضاعفات على الأم والجنين؛ وذلك لأن أسنانك ولثتك أكثر عرضة لتراكم البكتيريا خلال فترة الحمل؛ وذلك بسبب ارتفاع مستوى الهرمونات. لذا يعد من الضروري العناية بأسنانك قبل وأثناء وبعد الحمل؛ للحفاظ على صحة الفم وصحة الجنين، للتقليل من خطر حدوث أية مضاعفات أبرزها خراج الأسنان والذي يتكون بسبب تراكم القيح في السن بسبب العدوى البكتيرية والتي قد تؤدي أيضاً إلى تورم اللثة أو زيادة الشعور بألم الأسنان. إليك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي أسباب وأعراض خراج الأسنان عند الحامل وكيفية علاجه.

أسباب خراج الأسنان عند الحامل

تصاب الحامل بخراج الأسنان عادة نتيجة الإصابة بالعدوى البكتيرية، حيث تلتصق بقايا الطعام واللعاب والبكتيريا بالأسنان وتضر اللثة، يمكن أن تنتشر البكتيريا من خلال الأنسجة الرخوة للأسنان أو اللثة. وتؤدي إلى تكوين الخراج.

إليك مجموعة عوامل يمكن تسبب تكوين خراج الأسنان للحامل:

تناول كميات كبيرة من السكر والنشا في الأطعمة والمشروبات.

وجود تشققات في السن أو إجراء عملية جراحية للسن من قبل.

صعف المناعة

سوء نظافة الفم

يمكن أن يسبب القيء أثناء الحمل أيضًا تسوس الأسنان بسبب الطبيعة الحمضية لمحتوى القيء.

زيادة مستوى هرمون البروجسترون مما يسبب أمراض اللثة.

التهاب اللثة، وهو نتيجة لسوء نظافة الفم وتراكم البلاك تحت اللثة مما يمكن أن يسبب جيباً عميقاً ويؤدي إلى خراج اللثة.

يمكن أن يؤدي تسوس الأسنان الخفيف إلى الشديد إلى عدوى شديدة في تجويف الفم. قد تؤدي العدوى إلى تكوين خراج في السن المتضررة.

أعراض خراج الأسنان لدي الحامل

من أهم أعراض خراج الأسنان زيادة الشعور بالألم والذي قد يبدأ فجأة ويزيد تدريجياً مع مرور الوقت. ويمكن أن ينتشر أيضًا إلى عظم الفك والرقبة والأذن.

قد تلاحظين بعض هذه الأعراض إذا كنت تعانين من خراج الأسنان.

تورم واحمرار اللثة

صداع حساسية الأسنان

مذاق سيء

ألم أثناء المضغ

الحمى

رائحة الفم الكريهة

صعوبة في فتح الفم

أرق

علاجات طبيعية لخراج الأسنان خلال فترة الحمل

إذا كنت حاملاً وتعانين من خراج الأسنان، عليك استشارة طبيب الأسنان على الفور. يجب على الأمهات الحوامل اللاتي يعانين من مشاكل في البلع والتنفس ألا يؤخرن الذهاب للطبيب لأن ذلك قد يتسبب في انتشار العدوى وقد يؤثر على صحة الأم والطفلة.

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا مما يساعد في الحفاظ على صحة اللثة.

تساعد صودا الخبز على التقليل من الأحماض التي تسبب أمراض اللثة لذا يمكنك وضعها على فرشاة أسنانك أو إضافتها مع معجون الأسنان أثناء تنظيف الأسنان.

زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للالتهابات مما يجعله أفضل علاج لعلاج مشاكل الأسنان. أضيفي بضع قطرات منه إلى الماء واشطفي فمك.

تنظيف أسنانك بعمق والمساعدة في التخلص من تراكم البلاك الذي يسبب أمراض اللثة.

يمكنك تجربة العلاجات الطبيعية خلال الثلث الثاني من الحمل. إذا كانت الالتهابات البكتيرية خطيرة، فقد يصف لك طبيب أسنانك مضادات حيوية للمساعدة في علاج العدوى. قد يصف غسول الفم لعلاج المشكلة إذا كان مرض اللثة غير قابل للعلاج بالمضادات الحيوية أو العلاجات الأخرى.

لا ينصح بتصريف خراج الأسنان في المنزل لأن بعض التهابات الأسنان لديها القدرة على الانتشار إلى الحلق مما يسبب إغلاق مجرى الهواء والموت المفاجئ .

الوقاية من خراج الأسنان عند الحامل

فيما يلي بعض الإجراءات الوقائية البسيطة التي يجب اتباعها:

استخدام الفرشاة والخيط مرتين يوميًا واستخدمي فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة واستشيري طبيب أسنانك لاستخدام معجون الأسنان المناسب خلال فترة الحمل.

إذا كنتِ تحاولين الحمل، فاحرصي على إجراء فحوصات دورية للأسنان للتأكد من عدم وجود أي مشاكل أو الحد الأدنى من المشاكل خلال فترة الحمل.

القيء أثناء الحمل يمكن أن يسبب تسوس الأسنان بسبب الطبيعة الحمضية لمحتوى القيء ولتجنب أي مشكلة في الأسنان بسبب القيء أثناء الحمل، اغسلي فمك بعد القيء أو الغثيان.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر وشطف فمك بعد تناول أي شيء.

زيادة كمية الكالسيوم في نظامك الغذائي.

تجنب الأدوية المسكنة للألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

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