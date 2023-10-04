شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات تؤدى لتدهور صحة الدماغ.. أبرزها الإجهاد وسوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإجهاد المزمن، وقلة النوم، وعدم تناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة الدماغ والتأثير على الذاكرة والإدراك، للحصول على صحة عقلية ممتازة، من المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعدم الجلوس لفترات طويلة، والتقليل من تناول الأطعمة السكرية والدهنية والتخلص من التوتر، وإليك بعض العادات التي يمكن أن تضر بصحة دماغك، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".





العادات التي تضر بصحة دماغكسوء التغذية:

اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكر والدهون المشبعة ومنخفض العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الدماغ، التغذية السليمة أمر بالغ الأهمية لوظيفة الدماغ، ونقص بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى ضعف الإدراك.

قلة النوم:

النوم ضروري لتقوية الذاكرة، والتنظيم العاطفي، ووظيفة الدماغ بشكل عام، يمكن أن يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى عجز إدراكي، واضطرابات مزاجية، وزيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.

تعاطي الكحول والمخدرات:

يمكن أن يؤدي تناول الكحول وتعاطي المخدرات إلى إتلاف خلايا الدماغ، وتعطيل توازن الناقلات العصبية، وإضعاف الوظيفة الإدراكية، يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات لفترة طويلة إلى حالات مثل الخرف الناجم عن الكحول.

العوامل الوراثية:

قد يكون لدى بعض الأفراد استعدادات وراثية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة ببعض أمراض الدماغ، مثل مرض الزهايمر ومع ذلك، لا تزال عوامل نمط الحياة تؤثر على مسار هذه الحالات وشدتها.

التدخين وتعاطي التبغ:

يمكن أن يؤدي التدخين واستخدام منتجات التبغ إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويساهم في التدهور المعرفي، يمكن أن يؤثر إدمان النيكوتين نفسه أيضًا على وظائف المخ.