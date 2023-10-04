شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر بكتيريا الأمعاء على صحة القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أمعائنا موطنًا لملايين البكتيريا التي تفرز العديد من الإنزيمات التي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية والأدوية، وتمنع الالتهابات الميكروبية، وهناك كميات هائلة من الأدلة العلمية التي تثبت أن الأمعاء الصحية ضرورية للحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول في الجسم. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





يمكن أن يساهم عدم توازن بكتيريا الأمعاء في ارتفاع مستويات الكولسترول السيئ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

كما تلعب بكتيريا الأمعاء دوراً في إنتاج المواد التي تؤثر على ضغط الدم ،ويمكن أن يؤدي عدم التوازن في هذه البكتيريا إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب.

وتؤثر بكتيريا الأمعاء على كيفية معالجة الجسم للدهون وتخزينها. ويمكن أن تساهم الأمعاء غير الصحية في الإصابة بالسمنة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاكل القلب.

النصائح الغذائية التي يمكن أن تعزز صحة أمعائك وصحة قلبك :

1 - يجب أن يتكون نظامك الغذائي من الكثير من الألياف على شكل فواكه وخضروات طازجة.و تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة أيضًا على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة التي تمنع أمراض القلب والأوعية الدموية وتحمي القلب والجسم.

2 - يجب أيضًا تناول كميات كافية من البقوليات والمكسرات.

3 - نظافة اليدين وغسلها بشكل صحيح لمنع الإصابة بالأمعاء.

4 - لا تتناول المضادات الحيوية إلا إذا وصفها لك الطبيب. هذا يمكن أن يضر بالأمعاء ويسبب الإسهال. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاستخدام غير الخاضع للرقابة للمضادات الحيوية إلى مقاومة المضادات الحيوية، مما قد يسمح للبكتيريا الضارة بالنمو في أمعائك.

5 - يمكن أن يساعد تناول البروبيوتيك مثل اللبن الرائب في تجديد نباتات الأمعاء الطبيعية.

6 - الملح الزائد في النظام الغذائي يرفع ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم . ومن الأفضل استخدامه باعتدال وتجنبه قدر الإمكان.