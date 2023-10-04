شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: خفض السعرات الحرارية اليومية يساعد فى تقليل مشاكل اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة، نشرت في مجلة Clinical Oral Analysis ، أن تقليل السعرات الحرارية اليومية يمكن أن يساعد في إبطاء تطور أمراض اللثة، وأوضحت الدراسة أن تقييد تناول السعرات الحرارية ،قد يكون لديه القدرة على تقليل حالة الالتهاب المفرط الموضعي والجهازي بالإضافة إلى تطور المرض لالتهاب اللثة ، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وقام باحثون في كلية كينغز لندن بتحليل نتائج العديد من الدراسات التي أجريت على كل من البشر والحيوانات لمعرفة فوائد تقييد السعرات الحرارية مقارنة بالنظام الغذائي المعتاد، وأشارت الدراسة إلى أنه تم اقتراح تقييد السعرات الحرارية إلى 500 إلى 1300 سعرة حرارية / يوم لفترات قصيرة، مع أو بدون ممارسة الرياضة البدنية

وقال البروفيسور لويجي نيبالي، أستاذ أمراض اللثة في كلية طب الأسنان وعلوم الفم في كينجز كوليدج لندن، إن أمراض اللثة هي مرحلة متقدمة من التهاب اللثة، أو عندما تصبح اللثة منتفخة وحمراء ، يمكن أن تؤدي العدوى إلى فقدان الأسنان وتدمير عظم الفك، كما أنها عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والرئة، لافتا إلى أنه عادة ما يكون سببه سوء نظافة الفم ويمكن الوقاية منه عن طريق تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط كل يوم - أو تناول سعرات حرارية صحية وأكثر تقييدًا.

بشكل عام، ينصح بأن يحاول الجميع تناول ثلاث وجبات متوازنة يوميًا، مع اعتماد وجباتهم على الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة فائقة المعالجة والتي غالبًا ما تحتوي على مستويات أعلى من السكر والدهون المتحولة.