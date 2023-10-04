شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توابل تعزز عملية التمثيل الغذائي وتحرق الدهون فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي أمرًا ضروريًا للصحة العامة وإدارة الوزن، في حين أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يلعبان أدوارًا مهمة، فإن الطبيعة تقدم لنا يد العون من خلال العديد من التوابل والأعشاب، إليك أربعة من هذه المعززات القوية لعملية التمثيل الغذائي هي القرفة والزنجبيل والثوم وبذور الخردل، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

القرفة: التوابل الحلوة لعملية التمثيل الغذائي

لقد تم الاعتزاز بالقرفة، بنكهتها الدافئة والمريحة، لعدة قرون لخصائصها الطهوية والطبية، لكن هل تعلم أن القرفة يمكن أن تكون أيضًا حليفتك في المعركة ضد تباطؤ عملية التمثيل الغذائي؟ إحدى الآليات الرئيسية التي يتم من خلالها القيام بذلك هي تنظيم مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مقاومة الأنسولين، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، تساعد القرفة على زيادة حساسية الأنسولين، مما يسمح لخلاياك بامتصاص الجلوكوز بشكل أفضل، مما قد يؤدي إلى تحسين استخدام الطاقة.

تتمتع القرفة بخصائص توليد الحرارة التي تسرع عملية إنتاج الحرارة في الجسم، مما قد يزيد من حرق السعرات الحرارية.

الزنجبيل: بداية عملية التمثيل الغذائي

الزنجبيل، المعروف بطعمه الحار واستخداماته المتنوعة في المطبخ، له تاريخ طويل من الاستخدام الطبي، يعزز عملية التمثيل الغذائي عن طريق الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومساعدته على امتصاص العناصر الغذائية.

مثل القرفة، يمتلك الزنجبيل أيضًا خصائص توليد الحرارة. يمكن أن يساعد في رفع درجة حرارة الجسم قليلاً، مما يزيد من حرق السعرات الحرارية، فهو يقلل من مشاعر الجوع وقد تم ربطه بالتغيرات الإيجابية في نسبة الكوليسترول والسكر في الدم وضغط الدم والبروتينات الالتهابية وصحة الكبد.

الثوم: المدافع القوي عن عملية التمثيل الغذائي وله تأثير وقائي على القلب

يحتوي على الأليسين، وهو مركب معروف بخصائصه المعززة لعملية التمثيل الغذائي التي تعمل على تكسير الدهون في الجسم، من خلال دعم عملية تحلل الدهون، يساعد الثوم في تحويل الدهون إلى طاقة، مما يساهم في النهاية في عملية التمثيل الغذائي الأكثر كفاءة.

يشتهر الثوم أيضًا بقدرته على تحسين الدورة الدموية. تعزيز الدورة الدموية يعني توصيل العناصر الغذائية والأكسجين إلى خلاياك بشكل أكثر فعالية، مما يسهل عمليات التمثيل الغذائي.

بذور الخردل: القوى الصغيرة

بذور الخردل، على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها مفيدة عندما يتعلق الأمر بتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وهي مكون شائع في العديد من المأكولات والتوابل، ولكنها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات A وB المركب وC، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، تلعب هذه العناصر الغذائية أدوارًا حيوية في عمليات التمثيل الغذائي. على سبيل المثال، يعتبر فيتامين ب المركب ضروريًا لإنتاج الطاقة، بينما يشارك الكالسيوم في تقلصات العضلات، وهو جانب آخر من عملية التمثيل الغذائي.

تحتوي بذور الخردل على السيلينيوم، وهو معدن نادر يدعم وظيفة الغدة الدرقية الصحية.

كونها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، فإنها تجعلك تشعر بالشبع لفترات زمنية أطول، وتمنع الإفراط في تناول الطعام وتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، كما أن بذور الخردل غنية بالبروتين وضرورية لبناء وإصلاح الأنسجة العضلية، يمكن أن يساعد بناء العضلات على زيادة التمثيل الغذائي لديك وحرق المزيد من السعرات الحرارية، حتى أثناء الراحة.

عنصر غذائي رئيسي آخر في بذور الخردل هو حمض أوميجا 3 الدهني، الذي يساعد في السيطرة على الالتهابات في الجسم، والتي قد تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أوميجا 3 في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم لفقدان الوزن.