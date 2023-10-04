شكرا لقرائتكم خبر عن بتعض شفايفك طول الوقت؟ اعرف السبب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يشير عض الشفاه إلى القلق أو الترقب أو الملل، وفى بعض الحالات يعض الشخص نفسه مما يؤدي إلى تقرحات، وتندرج هذه العادة ضمن فئة "السلوك المتكرر الذي يركز على الجسم" ، مثل عادة قضم الأظافر، أو شد الشعر، وإليك السبب وكيفية التوقف عن هذا السلوك ، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".





قال باربرا روثباوم، أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة إيموري ، إن السلوكيات المتكررة التي تركز على الجسم تجعل الأشخاص يشعرون بالخجل أو الإصابة بالقلق بدرجة كافية بحيث يمنعهم من التفاعل مع الآخرين، أو الذهاب إلى العمل، في كثير من الأحيان، يمكن أن تبدأ العادات التي تركز على الجسم كوسيلة لتهدئة الذات أو صرف الانتباه عن القلق، فمن المرجح أن يكرر الشخص هذا الإجراء، وهذا ينطبق على عض الشفاه.

أضاف الدكتور روثباوم: "إذا عض شخص ما شفته عندما يشعر بالقلق وكان هناك القليل من الألم، فقد يصرفه ذلك عن قلقه وقد يكون ذلك معززًا، في أي وقت يشعر فيه شخص ما بالتوتر أو القلق، عادة ما ترى زيادة في أي نوع من السلوك المتكرر."

كيفية التوقف عن عض الشفاه

الخطوة الأولى هي ملاحظة السلوك عند حدوثه، يتيح لك ذلك توثيق الأحداث وفحص المحفزات والاستعداد للحظات التي من المحتمل أن تعض فيها شفتيك، ويمكنك القيام بشيء يمنعك جسديًا من القيام بذلك، مثل مضغ العلكة.