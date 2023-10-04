استشارية الأمراض الجلدية: ألم “الحزام الناري” أشد من ألم الولادة وقد يسبب العماء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة “نجلاء الدوسري”، أن ألم الحزام الناري يكون أشد من ألم الولادة.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “الراصد”، أن الحزام الناري من الممكن أن يصيب الإنسان ويختفي سريعا، لكنه يظل موجود بالجسم وما إن تضعف مناعة الشخص حتى يظهر مرة أخرى.

وبينت أن الحزام الناري قد يعود لإصابة الشخص مجددا، خاصة فيما بعد الخمسين حيث تضعف المناعة.