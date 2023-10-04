دراسة: أشهر بديل للسكر يسبب سكتة دماغية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن مادة “الإريثريتول” الموجودة في نبات الستيفيا، الذي يُعد أحد أشهر البدائل الطبيعية للسكر، قد تتسبب في إصابة الأشخاص بمشكلات صحية خطيرة، أهمها النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واستهدفت الدراسة في الأساس البحث عن أي مواد كيميائية أو مركبات في دم الشخص قد تتنبأ بخطر الإصابة بالنوبة القلبية، أو السكتة الدماغية، أو الوفاة، وتم تحليل 1157 عينة دم من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، تم جمعها بين عامي 2004 و2011، وتبين أن مادة “الإريثريتول” تلعب دوراً كبيراً في هذا الشأن.

ووجدت الدراسة أن المستويات الأعلى من “الإريثريتول” كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة في غضون 3 سنوات، مؤكدة أن كل ارتفاع بنسبة 25% لـ”الإريثريتول” في الدم يرتبط بزيادة خطر هذين المرضين بمقدار الضعفين.

وأوضحت الدراسة أن الإريثريتول يتسبب في تجلط الصفائح الدموية بسهولة أكبر، حيث يمكن أن تنفصل الجلطات وتنتقل إلى القلب؛ مما يؤدي إلى نوبة قلبية، أو إلى الدماغ، مما يؤدي إلى سكتة دماغية.

وفي الوقت ذاته، قال مؤلف الدراسة الرئيسي، ومدير مركز تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها في “كليفلاند كلينيك” الدكتور ستانلي هازن، إن درجة الخطر ليست قليلة.